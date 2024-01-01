Pensight

Pensight

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الموقع الإلكتروني: pensight.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Pensight على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Pensight هي أداة شاملة لمساعدتك في إدارة أعمالك التجارية عبر الإنترنت. يمكنك إعداد واجهة متجر بسرعة وسهولة، وتقديم الاجتماعات والأسئلة والأجوبة بالسعر الذي تختاره، وإدارة الجدولة
الفئات:
Business
برامج مؤتمرات الفيديو

الموقع الإلكتروني: pensight.com

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بدائل

Microsoft Teams

Microsoft Teams

microsoft.com

Google Meet

Google Meet

meet.google.com

Skype

Skype

skype.com

Slack

Slack

slack.com

Zoho Cliq

Zoho Cliq

zoho.com

TeamViewer Web

TeamViewer Web

teamviewer.com

Whereby

Whereby

whereby.com

Element

Element

element.io

Spike

Spike

spikenow.com

Zoho Meeting

Zoho Meeting

zoho.com

Bitrix24

Bitrix24

bitrix24.com

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Offerpad

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Wodify

wodify.com

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Altegio

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nTask

nTask

ntaskmanager.com

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