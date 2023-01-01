WebCatalog
Pearson+

Pearson+

pearson.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Pearson+ على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يتيح لك Pearson+ القراءة والدراسة والاستماع إلى Pearson eText، ومن خلال الوصول دون الاتصال بالإنترنت، لن تفوتك أي لحظة. يمكنك الوصول إلى جميع نصوص Pearson الإلكترونية الخاصة بك في مكان واحد، بما في ذلك الدورات التدريبية الخاصة بـ MyLab وMastering وDigital Collections.

الموقع الإلكتروني: pearson.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Pearson+. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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