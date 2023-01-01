WebCatalog

Peakon

Peakon

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: peakon.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Peakon على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Peakon عبارة عن منصة لنجاح الموظفين تعمل على تحويل التعليقات إلى رؤى يمكنك تنفيذها.

الموقع الإلكتروني: peakon.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Peakon. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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