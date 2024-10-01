بدائل - PDFescape
Adobe Acrobat
acrobat.adobe.com
في Adobe، نؤمن بأن المستندات هي أكثر من مجرد مجموعة من المعلومات والإثباتات. فهي أساسية لربط الأشخاص والأفكار، ودفع الأعمال إلى الأمام. يبقيك Adobe Acrobat على اتصال بفريقك أثناء دفع أعمالك إلى الأمام - بغض النظر عن المكان الذي تعمل فيه. Acrobat هو حل PDF والتوقيع الإلكتروني الشامل الذي تثق به شركا...
iLovePDF
ilovepdf.com
يعمل iLovePDF على تبسيط إدارة المستندات من خلال مجموعة متعددة الاستخدامات تضم أكثر من 25 أداة، يمكن الوصول إليها على الهاتف المحمول وسطح المكتب وعبر REST API. سواء كنت تقوم بتحرير ملفات PDF أو دمجها أو تقسيمها أو ضغطها أو تحويلها أو التوقيع الإلكتروني عليها، فإنها توفر حلاً شاملاً. يحظى iLovePDF بثق...
pdfFiller
pdffiller.com
تحرير ملفات PDF، وإنشاء النماذج، وجمع البيانات، والتعاون، والتوقيع، وإرسال المستندات بالفاكس، وغير ذلك الكثير. ويمكنك القيام بكل ذلك من أي مكان وعلى أي جهاز مقابل جزء بسيط من التكلفة.
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
يعد PDFelement بديلاً رائدًا لبرنامج Adobe® Acrobat®، حيث يقدم وظائف PDF على مستوى المؤسسات وترخيصًا دائمًا بجزء بسيط من السعر. وهي متاحة عبر منصات سطح المكتب والجوال والويب. يُباع PDFelement بـ 11 لغة مختلفة على مستوى العالم، ويوفر الطريقة الأسهل والأذكى للمستخدمين من جميع الأنواع لإنشاء مستندات PD...
JotForm
jotform.com
تحظى أداة إنشاء النماذج في Jotform بثقة أكثر من 20 مليون مستخدم، وهي الطريقة السهلة لإنشاء النماذج ونشرها عبر الإنترنت من أي جهاز. تقدم الشركة أكثر من 10000 قالب نماذج جاهز، وأكثر من 100 عملية تكامل لتطبيقات الطرف الثالث، وميزات التصميم المتقدمة مما يجعلها الشركة الرائدة في مجال إنشاء النماذج عبر ال...
DocHub
dochub.com
يعمل DocHub على تمكين أي شخص من تسهيل عملية تحرير المستندات وتوقيعها وتوزيعها بالإضافة إلى إكمال النماذج. يقدم DocHub أيضًا تكاملًا شائعًا للغاية مع Google Workspace والذي يسمح للمستخدمين باستيراد المستندات وتصديرها وتعديلها وتوقيعها مباشرةً من تطبيقات Google. تم إطلاق DocHub في عام 2014، وقد حاز عل...
Smallpdf
smallpdf.com
صُنعت Smallpdf في سويسرا، أرض الساعات والبنوك والتصميم النظيف، وهي شركة حائزة على جوائز تقدم مجموعة من أدوات إدارة المستندات الذكية. تم تأسيس Smallpdf في عام 2013، وهو يوفر إجابة بسيطة وآمنة وموثوقة لبرامج PDF الثقيلة والصعبة. من خلال إزالة الميزات غير الضرورية وإضافة التركيز العميق على تجربة المستخ...
Xodo PDF.Online
pdf.online
يوفر لك PDF Online أدوات مجانية وآمنة ودقيقة للعمل مع ملفات PDF. قم بإسقاط ملفاتك لدمج ملفات PDF وتحويلها وتحريرها وضغطها وغير ذلك الكثير - مجانًا تمامًا!
PDF Candy
pdfcandy.com
قم بالتحويل إلى ملفات PDF وإرجاع الملفات بأكثر من 20 تنسيقًا. علاوة على ذلك، يقدم PDF Candy 47 أداة عبر الإنترنت لمعالجة ملفات PDF: التحرير والتقسيم والدمج والضغط وغير ذلك الكثير.
Sejda
sejda.com
Sejda يساعدك في مهام PDF الخاصة بك. خدمة سريعة وبسيطة عبر الإنترنت، لا حاجة للتثبيت! قم بتقسيم ملف PDF أو دمجه أو تحويله إلى صور، أو المزج البديل أو المسح الضوئي المقسم وغير ذلك الكثير.
LightPDF
lightpdf.com
LightPDF هو برنامج PDF متعدد المنصات يوفر العديد من أدوات PDF العملية لمستخدمي Windows وmacOS وAndroid وiOS. LightPDF مخصص لجعل PDF سهلاً ومساعدة الأشخاص على العمل مع PDF في أي وقت وفي أي مكان. وهو يوفر الآن تطبيق ويب لجميع الأنظمة، إصدارات Windows وAndroid وiOS، والذي يتضمن تحويل PDF وتحريره وإدارة...
Foxit Cloud
connectedpdf.com
يوفر Foxit Cloud أدوات لإدارة مستندات PDF وإرسالها بشكل آمن، بالإضافة إلى نماذج PDF. مع Foxit Cloud، هناك العديد من الميزات التي تجعل التعامل مع مستندات PDF أكثر ملاءمة وأمانًا.
PDFBEAR
pdfbear.com
منصة مجانية على الإنترنت بنسبة 100% تقوم بتحويل ملفات PDF وتحريرها وتحويلها. نحن نتأكد من أن لديك أداة التحويل المناسبة تحت تصرفك.
Nitro
gonitro.com
Nitro هي شركة SaaS رائدة عالميًا في برامج PDF وإدارة المستندات والتوقيعات الإلكترونية. يتضمن النظام الأساسي للإنتاجية من Nitro أدوات PDF قوية، وسير عمل رقمي، وقدرات التوقيع الإلكتروني والتحقق من الهوية الآمنة للغاية. يقيس منتج تحليلات وذكاء الأعمال الرائد في الصناعة عائد الاستثمار ويحدد حجم جهود الا...
Lumin
luminpdf.com
Lumin هو برنامج لتحرير ملفات PDF وسير عمل المستندات قائم على السحابة، تأسس في عام 2014 ويقع مقره الرئيسي في نيوزيلندا. يعمل على مستوى العالم مع أكثر من 80 مليون مستخدم حول العالم، ويوجد مستخدم Lumin في كل قارات العالم تقريبًا - بما في ذلك القارة القطبية الجنوبية! يوفر Lumin تكاملًا سلسًا في G-Suite ...
PDF Agile
pdfagile.com
PDF Agile هو محرر ومحول PDF كامل المواصفات مع محرك قوي للتعرف الضوئي على الحروف للنص الكامل. الميزات الرئيسية: تحرير PDF: تحديث مستندات PDF عن طريق تعديل النص والخط وحجم الخط وتباعد الأسطر والتخطيط والصفحات والأعمدة وإضافة الوسائط المتعددة. التحويل من/إلى PDF: قم بتحويل PDF من وإلى Word وExcel وPowe...
DeftPDF
deftpdf.com
محرر ومحول PDF الكل في واحد مجاني عبر الإنترنت ولا يحتاج إلى عمليات تثبيت أو اشتراكات. يعد برنامج PDF عبر الإنترنت أداة شاملة غير محدودة الاستخدام ويمكن تنزيلها كملحق Chrome. وهو يوفر أدوات مجانية مثل محرر PDF، ومحول PDF، والتقسيم، والدمج، والتعبئة والتوقيع، والترجمة، وتغيير الحجم، والضغط، والإصلاح،...
Hipdf
hipdf.com
Wondershare HiPDF هو حل PDF عبر الإنترنت مدعوم بالذكاء الاصطناعي ويقدم مجموعة واسعة من الميزات مثل الدردشة مع PDF وقراءة AI وتحرير وتحويل وإدارة مستندات PDF. بفضل واجهته سهلة الاستخدام وخطته المجانية، يتيح HiPDF للمستخدمين إمكانية تلخيص ملفات PDF وشرحها وإعادة كتابتها ودمجها وتقسيمها وضغطها وتحويلها...
PDF.co
pdf.co
رمز منخفض وREST API لتحويل PDF وتحريره واستخراجه وأتمتةه والمزيد. يمكن دمج PDF.co API مع العديد من المنصات عبر الإنترنت، مثل Zapier وMake وAirtable والمزيد. أتمتة سير عمل المستندات وتوفير مئات ساعات العمل.
CocoDoc
cocodoc.com
CocoDoc هو محرر PDF متطور عبر الإنترنت. تسهل واجهتنا التفاعلية على المستخدمين الاستفادة من الأدوات والميزات المختلفة المتاحة، وبالتالي زيادة الكفاءة وتقليل الوقت. من خلال بواباتنا الآمنة، يمكن للمستخدمين الاستمتاع براحة البال لأن مستنداتهم آمنة وخاصة.
CraftMyPDF
craftmypdf.com
إنشاء مستندات وصور PDF تلقائيًا من قوالب قابلة لإعادة الاستخدام باستخدام محرر الإفلات والإفلات. نحن نتكامل بسلاسة مع Zapier وIntegromat وREST API.
Macro
macro.com
Macro عبارة عن مساحة عمل مستندات شاملة للمحترفين الذين يرغبون في التنقل خلال عملهم. توفر واجهة Macro البسيطة والحديثة، المدعومة بالذكاء الاصطناعي، معالج نصوص ومحرر PDF وأدوات مقارنة وأدوات أتمتة وكتابة ومراجعة بمساعدة الذكاء الاصطناعي والمزيد.
FoxyUtils
foxyutils.com
تستخدم FoxyUtils مكتبة خاصة بها وتدعم البيئة من خلال زراعة شجرة لكل 5000 تحويل على موقعها.
Redactable
redactable.com
Redactable عبارة عن أداة لتنقيح المستندات قائمة على السحابة تساعد المؤسسات على إزالة المعلومات الحساسة بكفاءة وأمان من مستندات PDF وأنواع الملفات الأخرى. يعمل هذا الحل المدعوم بالذكاء الاصطناعي على تبسيط عملية التنقيح، مما يوفر توفيرًا كبيرًا في الوقت وحماية محسنة للبيانات مقارنة بالطرق اليدوية التق...