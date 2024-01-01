تعمل الأداة "pdf gpt" بشكل أساسي كأداة تلخيص PDF باستخدام نموذج GPT AI. فهو يسمح للمستخدمين بتحميل ملفات PDF وإنشاء ملخص تفصيلي للمستند بأكمله. يأتي تفرد هذا النظام من قدرته على معالجة ملفات PDF كاملة، بدلاً من أقسام أصغر، مما يمكّنه من إنشاء ملخصات أكثر ثراءً بالتفاصيل. تقوم الأداة بتقسيم ملف PDF إلى ملخص شامل، وجدول محتويات، وملخصات فردية لكل قسم مميز من المستند. ومن الجدير بالذكر أنه للاستفادة الكاملة من هذه الأداة، يجب على المستخدمين تمكين JavaScript.

الموقع الإلكتروني: pdf2gpt.com

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