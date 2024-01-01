يوفر PDCflow برنامج اتصالات الدفع حتى تتمكن الشركات من جمع المدفوعات والحصول على التوقيعات وتسليم المستندات بشكل آمن من خلال القنوات التي يفضلها المستهلكون - بوابات الدفع عبر الإنترنت والرسائل النصية القصيرة/الرسائل النصية والبريد الإلكتروني. تسمح تقنية التدفق الحاصلة على براءة اختراع للمؤسسات بإنشاء مسارات عمل مخصصة، من البسيط إلى المعقد، حتى يتمكن موظفوها من دفع الأعمال إلى الأمام ببضع نقرات ويمكن لعملائهم بسهولة مراجعة المعاملات المطلوبة وإكمالها. ابدأ اليوم باستخدام منصة PDCflow عبر الإنترنت أو التكامل مع واجهات برمجة التطبيقات (APIs) الصديقة للمطورين لدينا لإضافة سير عمل الدفع والاتصالات مباشرة إلى نظامك الحالي.

الموقع الإلكتروني: pdcflow.com

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