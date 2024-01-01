PDCflow

PDCflow

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الموقع الإلكتروني: pdcflow.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من PDCflow على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يوفر PDCflow برنامج اتصالات الدفع حتى تتمكن الشركات من جمع المدفوعات والحصول على التوقيعات وتسليم المستندات بشكل آمن من خلال القنوات التي يفضلها المستهلكون - بوابات الدفع عبر الإنترنت والرسائل النصية القصيرة/الرسائل النصية والبريد الإلكتروني. تسمح تقنية التدفق الحاصلة على براءة اختراع للمؤسسات بإنشاء مسارات عمل مخصصة، من البسيط إلى المعقد، حتى يتمكن موظفوها من دفع الأعمال إلى الأمام ببضع نقرات ويمكن لعملائهم بسهولة مراجعة المعاملات المطلوبة وإكمالها. ابدأ اليوم باستخدام منصة PDCflow عبر الإنترنت أو التكامل مع واجهات برمجة التطبيقات (APIs) الصديقة للمطورين لدينا لإضافة سير عمل الدفع والاتصالات مباشرة إلى نظامك الحالي.
الفئات:
Business
برامج معالجة الدفع

الموقع الإلكتروني: pdcflow.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ PDCflow. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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PayPal

paypal.com

Venmo

Venmo

venmo.com

Payoneer

Payoneer

payoneer.com

Stripe

Stripe

stripe.com

Square

Square

squareup.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

Karbon

Karbon

karbonhq.com

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

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Airwallex

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Melio

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Thryv

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