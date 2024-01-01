Pacific Technology هي بوابة احترافية لتكنولوجيا المعلومات توفر الأخبار والمراجعات وأدلة التسوق والمحتويات الأخرى حول مختلف الأجهزة الرقمية والأجهزة والمنازل الذكية وتكنولوجيا السيارات والجوانب الأخرى. تأسس هذا الموقع في عام 2000، وهو أحد أقدم البوابات المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات في الصين، حيث يحتوي على كمية كبيرة من أحدث المعلومات التكنولوجية والتقارير المتعمقة كل يوم. وهو يغطي جميع جوانب صناعة تكنولوجيا المعلومات ويعتبر مصدرًا مهمًا للمعلومات لعشاق التكنولوجيا الرقمية وعشاق التكنولوجيا. انطلاقًا من محتوى الموقع الإلكتروني، تتمتع شركة Pacific Technology بنفوذ وسلطة معينة في مجال تكنولوجيا المعلومات المحلي.

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