Payze

Payze

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الموقع الإلكتروني: payze.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Payze على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

طرق غير محدودة لتلقي المدفوعات عبر الإنترنت. PAYZE هي وسيلة لمسح المدفوعات عبر الإنترنت وبدون عناء. نحن نقدم العديد من الحلول التقنية التي تتيح لك إدارة عمليات الدفع الخاصة بك في غمضة عين.

الموقع الإلكتروني: payze.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Payze. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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