Paystand

Paystand

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الموقع الإلكتروني: paystand.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Paystand على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Paystand هو أحد حلول الدفع الرقمية الرائدة للشركات التي تتعامل بين الشركات، مع أكثر من 170.000 شركة تتعامل على شبكة الدفع الخاصة بها. يعمل Paystand على تسهيل قبول المدفوعات وتبسيط عمليات التحصيل وأتمتة ساعات مهام الواقع المعزز اليدوية. باستخدام Paystand، يمكنك تمكين الدفعات بدون رسوم وتبسيط العمليات والعمليات المحاسبية المعقدة مثل التحصيلات وتسوية الدفع وسير عمل الاتصال مع العملاء. لن تجد أي رسوم أو هوامش ربح إضافية مرتبطة بشبكة Paystand. وبدلاً من ذلك، يمكنك الوصول إلى أسعار المعالجة بالجملة وتحصيل المدفوعات إلكترونيًا دون دفع أي رسوم معاملات. بفضل الدعم القوي للعديد من أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) مثل NetSuite وXero وأنظمة التجارة الإلكترونية الأخرى مثل Magento وEpicor، تعمل عمليات تكامل Paystand على ترقية تجربة الدفع للعميل بالكامل. يساعدك Paystand على تقليل التكاليف وتحرير موارد الواقع المعزز عبر عملك لتحسين توفير التكاليف وإنتاجية الفريق والتدفق النقدي.
الفئات:
Finance
برامج معالجة الدفع

الموقع الإلكتروني: paystand.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Paystand. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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Payoneer

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Stripe

Stripe

stripe.com

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Square

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FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

Karbon

Karbon

karbonhq.com

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

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Airwallex

airwallex.com

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Melio

meliopayments.com

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Thryv

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Easebuzz

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Paigo

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