Paystand هو أحد حلول الدفع الرقمية الرائدة للشركات التي تتعامل بين الشركات، مع أكثر من 170.000 شركة تتعامل على شبكة الدفع الخاصة بها. يعمل Paystand على تسهيل قبول المدفوعات وتبسيط عمليات التحصيل وأتمتة ساعات مهام الواقع المعزز اليدوية. باستخدام Paystand، يمكنك تمكين الدفعات بدون رسوم وتبسيط العمليات والعمليات المحاسبية المعقدة مثل التحصيلات وتسوية الدفع وسير عمل الاتصال مع العملاء. لن تجد أي رسوم أو هوامش ربح إضافية مرتبطة بشبكة Paystand. وبدلاً من ذلك، يمكنك الوصول إلى أسعار المعالجة بالجملة وتحصيل المدفوعات إلكترونيًا دون دفع أي رسوم معاملات. بفضل الدعم القوي للعديد من أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) مثل NetSuite وXero وأنظمة التجارة الإلكترونية الأخرى مثل Magento وEpicor، تعمل عمليات تكامل Paystand على ترقية تجربة الدفع للعميل بالكامل. يساعدك Paystand على تقليل التكاليف وتحرير موارد الواقع المعزز عبر عملك لتحسين توفير التكاليف وإنتاجية الفريق والتدفق النقدي.

الموقع الإلكتروني: paystand.com

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