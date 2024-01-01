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توفر Paymerang نظامًا مبسطًا لأتمتة الفواتير والدفع الذي ينقل أقسام الحسابات الدائنة (AP) إلى العصر الحديث. توفر منصة Paymerang على أقسام AP آلاف الساعات سنويًا، وتعزز الرؤية، وتزيد الدقة، وتحسن الكفاءة، وتحصل على خصومات مع تقليل الورق ومخاطر الاحتيال وتكاليف التشغيل.

الموقع الإلكتروني: paymerang.com

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