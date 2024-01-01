Paylivre

Paylivre

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الموقع الإلكتروني: paylivre.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Paylivre على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Paylivre هي شركة للتكنولوجيا المالية للمدفوعات، مقرها في البرازيل، توفر حلولاً عبر الحدود، وتنقل أكثر من 8 ملايين دولار شهريًا وتربط شركائنا بجمهورهم البرازيلي من خلال واجهات برمجة التطبيقات للدفع الخاصة بنا.
الفئات:
Finance
برامج معالجة الدفع

الموقع الإلكتروني: paylivre.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Paylivre. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

PayPal

PayPal

paypal.com

Venmo

Venmo

venmo.com

Payoneer

Payoneer

payoneer.com

Stripe

Stripe

stripe.com

Square

Square

squareup.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

Karbon

Karbon

karbonhq.com

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

Airwallex

Airwallex

airwallex.com

Melio

Melio

meliopayments.com

Thryv

Thryv

thryv.com

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Fyorin

Fyorin

fyorin.com

PingPong Global

PingPong Global

usa.pingpongx.com

Zonos

Zonos

zonos.com

Nuvei

Nuvei

nuvei.com

Rapyd

Rapyd

rapyd.net

Salvy

Salvy

salvy.com.br

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