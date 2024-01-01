يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

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Paylivre هي شركة للتكنولوجيا المالية للمدفوعات، مقرها في البرازيل، توفر حلولاً عبر الحدود، وتنقل أكثر من 8 ملايين دولار شهريًا وتربط شركائنا بجمهورهم البرازيلي من خلال واجهات برمجة التطبيقات للدفع الخاصة بنا.

الموقع الإلكتروني: paylivre.com

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