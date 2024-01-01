Patsnap هي قاعدة بيانات لبراءات الاختراع والابتكار ذات نطاق عالمي. تم تصميم الأداة لتزويد المستخدمين بمنصة شاملة وسهلة لإجراء عمليات البحث عن براءات الاختراع. تم تطوير هذا المورد لمساعدة فرق الملكية الفكرية (IP) والبحث والتطوير (R&D) في عملهم، وتعزيز التعاون وتمكين تحليل المشهد التنافسي. يمكن للمستخدم استكشاف الحلول التقنية بسرعة وفهم فرص الابتكار، وإجراء بحث عن التقنية السابقة، ومراجعة وإنشاء طلبات الملكية الفكرية، ومراقبة التقدم التكنولوجي للمنافسين باستخدام هذه الأداة. لتسهيل حماية الملكية الفكرية، ينشر Patsnap إمكانات البحث والتحليل المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يبسط مراجعة براءات الاختراع المعقدة وتاريخ الملفات وتغييرات المطالبات. تعمل الأداة أيضًا على تسهيل تحسين محفظة IP عبر مساحات العمل التعاونية باستخدام حقولها المخصصة. علاوة على ذلك، يستخدم Patsnap الذكاء الاصطناعي الخاص للتوليد التلقائي للكلمات الرئيسية وفك تشفير معلومات براءات الاختراع التقنية، ومساعدة المستخدمين على فهم التكنولوجيا المتأصلة في براءة الاختراع واكتشاف التقنيات المماثلة والاستشهادات والصور وما إلى ذلك. بمرجعياتهم الدقيقة. كما أن لديها مساحة عمل بديهية للمساعدة في تسريع عمليات التعاون التي تقدم ميزات مثل التعليقات ووضع العلامات والإشعارات التلقائية. يتم استخدام Patsnap من قبل مجموعة واسعة من المؤسسات، بدءًا من الشركات الناشئة وحتى شركات Fortune 500، ويعطي الأولوية لسرية البيانات في عملياته.

الموقع الإلكتروني: patsnap.com

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