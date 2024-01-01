Patsnap

Patsnap

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: patsnap.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Patsnap على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Patsnap هي قاعدة بيانات لبراءات الاختراع والابتكار ذات نطاق عالمي. تم تصميم الأداة لتزويد المستخدمين بمنصة شاملة وسهلة لإجراء عمليات البحث عن براءات الاختراع. تم تطوير هذا المورد لمساعدة فرق الملكية الفكرية (IP) والبحث والتطوير (R&D) في عملهم، وتعزيز التعاون وتمكين تحليل المشهد التنافسي. يمكن للمستخدم استكشاف الحلول التقنية بسرعة وفهم فرص الابتكار، وإجراء بحث عن التقنية السابقة، ومراجعة وإنشاء طلبات الملكية الفكرية، ومراقبة التقدم التكنولوجي للمنافسين باستخدام هذه الأداة. لتسهيل حماية الملكية الفكرية، ينشر Patsnap إمكانات البحث والتحليل المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يبسط مراجعة براءات الاختراع المعقدة وتاريخ الملفات وتغييرات المطالبات. تعمل الأداة أيضًا على تسهيل تحسين محفظة IP عبر مساحات العمل التعاونية باستخدام حقولها المخصصة. علاوة على ذلك، يستخدم Patsnap الذكاء الاصطناعي الخاص للتوليد التلقائي للكلمات الرئيسية وفك تشفير معلومات براءات الاختراع التقنية، ومساعدة المستخدمين على فهم التكنولوجيا المتأصلة في براءة الاختراع واكتشاف التقنيات المماثلة والاستشهادات والصور وما إلى ذلك. بمرجعياتهم الدقيقة. كما أن لديها مساحة عمل بديهية للمساعدة في تسريع عمليات التعاون التي تقدم ميزات مثل التعليقات ووضع العلامات والإشعارات التلقائية. يتم استخدام Patsnap من قبل مجموعة واسعة من المؤسسات، بدءًا من الشركات الناشئة وحتى شركات Fortune 500، ويعطي الأولوية لسرية البيانات في عملياته.

الموقع الإلكتروني: patsnap.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Patsnap. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Google Patents

Google Patents

patents.google.com

IPSCREENER

IPSCREENER

ipscreener.com

Iris.ai

Iris.ai

iris.ai

MyBib

MyBib

mybib.com

Citasion

Citasion

citasion.com

Nex AI

Nex AI

nexai.app

Sociocs

Sociocs

sociocs.com

Citavi

Citavi

citavi.com

ProRealTime Web

ProRealTime Web

prorealtime.com

scite.ai

scite.ai

scite.ai

Techdirt

Techdirt

techdirt.com

Curvenote

Curvenote

curvenote.com

استكشاف

المنتجات

تنزيل

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2024 WebCatalog, Inc.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية