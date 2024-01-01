Passport Photo Online

Passport Photo Online

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: passport-photo.online

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Passport Photo Online على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Passport Photo Online هي أداة مصممة لإنشاء صور بيومترية مناسبة للمستندات الرسمية مثل جوازات السفر والتأشيرات وبطاقات الهوية. تعمل هذه الأداة على تبسيط العملية، مما يتيح للمستخدمين التقاط صور بجودة احترافية دون مغادرة منازلهم. إنه يلبي متطلبات الصور العالمية المختلفة للمستندات المتنوعة. يمكن للمستخدمين النقر على صورة ذاتية أو تحميل صورة حالية، والتي يتم بعد ذلك ضبطها بدقة بواسطة الذكاء الاصطناعي، ثم يتم التحقق منها لاحقًا بواسطة خبير لضمان الامتثال بنسبة 100%. بعد التحقق، تسمح الأداة بتنزيل الصور الرقمية بشكل فوري أو تسليم الصور المطبوعة إلى عتبة باب المستخدمين. يوفر موقع الويب والتطبيق أيضًا إرشادات حول كيفية الاستعداد للصورة، بما في ذلك الوضع الأمثل للوجه، والمسافة من الكاميرا، وظروف الإضاءة. يتم أيضًا تسليط الضوء على الأخطاء الشائعة المحتملة أثناء النقر على صور جواز السفر من خلال هذا النظام الأساسي. تركز الأداة بشكل خاص على الحفاظ على تعبيرات الوجه المحايدة، وتجنب مرشحات الوسائط الاجتماعية، والتأكد من أن الصور واضحة وملونة وحديثة ومثبتة على خلفية بيضاء وصلبة. تم تصميم التطبيق ليكون سريعًا وموثوقًا وسهل الاستخدام ومتعدد الاستخدامات. وهي تعمل على مستوى العالم وتقدم نتائج عالية الجودة. تدعي الأداة معدل نجاح مرتفع مع سياسة استرداد الأموال للصور غير المتوافقة.

الموقع الإلكتروني: passport-photo.online

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