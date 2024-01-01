يوفر Passio AI منصة للذكاء الاصطناعي المرئي كخدمة تستهدف الشركات التجارية. توفر المنصة أدوات تطوير البرمجيات (SDK) سهلة التكامل، مما يمكّن الشركات من الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي في مجالات مختلفة بما في ذلك الصحة واللياقة البدنية والأعمال المنزلية والمزيد. ومن بين العروض، قامت Passio AI بتطوير أداة الذكاء الاصطناعي للتغذية التي توفر تجارب تتبع التغذية بالذكاء الاصطناعي لتطبيقات الهاتف المحمول، إلى جانب الوصول إلى قاعدة بيانات التغذية. توفر المنصة أيضًا أدوات Remodel AI وVR Showorm التي تتيح للمستخدمين تصور وشراء منتجات إعادة تصميم المنزل. تهدف أداة Mobile AI المدمجة في التطبيقات إلى تعزيز المبيعات وتجارب المستخدم من خلال رؤية الكمبيوتر. يقدم Passio AI أيضًا "MindsEye"، وهي أداة مجانية للتعرف على الذكاء الاصطناعي تعمل على الاستفادة من كاميرا الجهاز للتعرف على الأشياء. تتيح الطبيعة المعيارية لعروض Passio سهولة التكامل والنشر في التطبيقات. تؤكد المنصة أيضًا على اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات، مما يساعد الشركات على تعزيز مشاركة العملاء، وتبسيط عملية الشراء، وزيادة الإيرادات. بالإضافة إلى ذلك، فإنها توفر رؤية حاسوبية في الوقت الفعلي على الجهاز وتجارب مستخدم تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحويل تطبيقات الهاتف المحمول. عقدت Passio شراكة مع العديد من الشركات لتوسيع وظائف الذكاء الاصطناعي هذه في منتجاتها.

الموقع الإلكتروني: passio.ai

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