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بدائل - Passfindr

Google Keep

Google Keep

google.com

Google Keep هي خدمة تدوين ملاحظات تم تطويرها بواسطة Google. تم إطلاق Google Keep في 20 مارس 2013، وهو متاح على الويب، ويحتوي على تطبيقات الهاتف المحمول لأنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة Android وiOS. يقدم Keep مجموعة متنوعة من الأدوات لتدوين الملاحظات، بما في ذلك النصوص والقوائم والصور والصوت. يمكن للمس...

Notion

Notion

notion.so

Notion هو تطبيق يوفر مكونات مثل قواعد البيانات ولوحات كانبان والويكي والتقويمات والتذكيرات. يمكن للمستخدمين ربط هذه المكونات لإنشاء أنظمتهم الخاصة لإدارة المعرفة وتدوين الملاحظات وإدارة البيانات وإدارة المشاريع وغيرها. يمكن استخدام هذه المكونات والأنظمة بشكل فردي أو بالتعاون مع الآخرين.

iCloud Notes

iCloud Notes

icloud.com

يمكنك استخدام Notes على iCloud.com لالتقاط فكرة سريعة أو حفظ شيء مهم أو مثير للاهتمام لوقت لاحق، ثم عرض تلك الملاحظات في تطبيق Notes على iPhone أو iPad أو iPod touch أو Mac. يمكنك أيضًا استخدام Notes على iCloud.com لعرض وتحرير الملاحظات التي قمت بإنشائها في تطبيق Notes.

Microsoft OneNote

Microsoft OneNote

onenote.com

Microsoft OneNote هو برنامج لتدوين الملاحظات لجمع المعلومات بشكل حر والتعاون بين المستخدمين المتعددين. فهو يجمع ملاحظات المستخدمين ورسوماتهم وقصاصات الشاشة والتعليقات الصوتية. يمكن مشاركة الملاحظات مع مستخدمي OneNote الآخرين عبر الإنترنت أو الشبكة. في السابق، كان OneNote متاحًا بشكل أساسي كجزء من م...

Evernote

Evernote

evernote.com

Evernote هو تطبيق مصمم لتدوين الملاحظات والتنظيم وإدارة المهام والأرشفة. تم تطويره من قبل شركة Evernote، ومقرها في ريدوود سيتي، كاليفورنيا. يتيح التطبيق للمستخدمين إنشاء ملاحظات، والتي يمكن أن تكون نصًا أو رسومات أو صورًا فوتوغرافية أو محتوى ويب محفوظًا. يتم تخزين الملاحظات في دفاتر الملاحظات ويمكن ...

Notebook

Notebook

zoho.com

أجمل تطبيق لتدوين الملاحظات عبر الأجهزة.

Roam Research

Roam Research

roamresearch.com

سهل الاستخدام كمستند Word أو قائمة نقطية، كما أنه فعال في البحث عن الأفكار ذات الصلة وجمعها وربطها مثل قاعدة بيانات الرسم البياني. تعاون مع الآخرين في الوقت الفعلي، أو قم بتخزين جميع بياناتك محليًا.

Sticky Notes

Sticky Notes

onenote.com

Sticky Notes هو تطبيق ملاحظات لسطح المكتب مضمن في أنظمة التشغيل Windows 7 وWindows 8 وWindows 10. يتم تحميل التطبيق بسرعة ويمكّن المستخدمين من تدوين الملاحظات بسرعة باستخدام النوافذ التي تشبه الملاحظات اللاحقة على سطح المكتب. نشأت الملاحظات الملصقة في Windows XP Tablet Edition في عام 2002 وتم تضمين...

RemNote

RemNote

remnote.com

أداة الكل في واحد للتفكير والتعلم. بالتأكيد، إنها أداة لتدوين الملاحظات. ولكن هناك أيضًا بطاقات تعليمية وملفات PDF وروابط خلفية والمزيد - لمساعدتك على التعلم والبقاء منظمًا والتفكير.

Simplenote

Simplenote

simplenote.com

Simplenote هو تطبيق لتدوين الملاحظات مع دعم Markdown. بالإضافة إلى التطبيقات عبر الأنظمة الأساسية، يمكن الوصول إليها عبر معظم متصفحات الويب. يحتوي Simplenote على واجهة برمجة تطبيقات يمكن الوصول إليها خارجيًا، مما يسمح للعملاء الآخرين بالكتابة: عنصر واجهة مستخدم لوحة تحكم macOS DashNote؛ nvPY، عميل S...

Bundled Notes

Bundled Notes

bundlednotes.com

Bundled Notes عبارة عن تطبيق جميل وبديهي للملاحظات والكتابة والقوائم والتذكيرات وتطبيق المهام عبر الأنظمة الأساسية.

Capacities

Capacities

capacities.io

أداة قوية لتدوين الملاحظات تساعدك على تنظيم عقلك.

Zorbi

Zorbi

zorbi.com

البطاقات التعليمية التي يمكنها التنبؤ بموعد نسيانها. يسهّل Zorbi على أي شخص إنشاء بطاقات تعليمية من Chrome وأدوات تدوين الملاحظات مثل Notion.

NotesHub

NotesHub

noteshub.app

تطبيق تدوين الملاحظات عبر الأنظمة الأساسية بالكامل، وغير مرتبط بالبائعين، ويستند إلى تخفيض الأسعار

Notesnook

Notesnook

notesnook.com

أخيرًا، بديل أفضل بكثير للملاحظات لـ Evernote الذي يأخذ خصوصيتك على محمل الجد، ويتزامن مع عدد غير محدود من الأجهزة (مجانًا) ويجعل تدوين الملاحظات أمرًا بسيطًا مرة أخرى.

Relanote

Relanote

relanote.com

أداة لتدوين الملاحظات لمساعدتك على ربط النقاط. Wiki أو التسلسل الهرمي الكلاسيكي، يتكيف Relanote مع سير عملك الإبداعي

Joplin Cloud

Joplin Cloud

joplinapp.org

Joplin هو تطبيق مفتوح المصدر لتدوين الملاحظات. التقط أفكارك وقم بالوصول إليها بشكل آمن من أي جهاز. تتيح لك Joplin Cloud مزامنة ملاحظاتك عبر الأجهزة. كما يتيح لك أيضًا نشر الملاحظات والتعاون في دفاتر الملاحظات مع أصدقائك أو عائلتك أو زملائك.

Notebase

Notebase

notabase.io

Notabase هو تطبيق قوي وسهل الاستخدام لتدوين الملاحظات. اربط أفكارك معًا واكتب بسهولة أكبر.

NoteGenie

NoteGenie

notegenie.ai

ارفع مستوى تدوين الملاحظات الاحترافي الخاص بك باستخدام ذكاء NoteGenie. من الأخصائيين الاجتماعيين والمهنيين الطبيين إلى المعلمين ومسؤولي إنفاذ القانون، يعد NoteGenie الرفيق النهائي للمحترفين في مجالات متنوعة. تعمل منصتنا المعتمدة على الذكاء الاصطناعي على تحسين التوثيق السريري بسلاسة، وتبسيط الملاحظا...

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