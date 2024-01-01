Pasito

Pasito

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: pasito.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Pasito على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يفيد التعليم للفرق المتنوعة. زيادة المشاركة والعافية المالية للموظفين دون دفع المنتج أو التحيز البشري.

الموقع الإلكتروني: pasito.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Pasito. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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