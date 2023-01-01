بدائل - PartnerStack
Impact
impact.com
Impact Partnership Cloud™ - يقوم حل أتمتة الشراكة الرائد عالميًا باكتشاف جميع قنوات الشراكة وإدارتها وحمايتها وتحسينها للوصول إلى نمو هائل حقيقي.
PartnerTap
partnertap.com
PartnerTap عبارة عن منصة اكتشاف تعتمد على البيانات لتحقيق إيرادات الشركاء. يوفر PartnerTap للشركاء والقنوات وفرق المبيعات كل ما يحتاجونه لأتمتة تعيين الحساب ومشاركة خط أنابيب الشركاء في الوقت الفعلي وتحديد فرص مبيعات المسافات البيضاء الجديدة وبدء البيع المشترك مع الشركاء. يستخدم عملاء المؤسسات برنام...
WorkSpan
workspan.com
WorkSpan هي المنصة رقم 1 لإدارة الأعمال في النظام البيئي. نحن نساعد فريق الشراكة والتحالفات على زيادة الإيرادات من الشركاء بمعدلات فوز أعلى وتكلفة مبيعات أقل. اليوم، يقضي مديرو الشركاء لديك أكثر من 20 ساعة أسبوعيًا في البحث عن بيانات الشركاء عندما تكون المعلومات متناثرة أو مفقودة في الصوامع. يعمل Wo...
Reveal
reveal.co
تعمل منصة Reveal على ربط إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاصة بك مع الشركات الشريكة بشكل آمن، مما يوفر رؤى متداخلة للحسابات وعملاء محتملين وفرص تسويق مشترك لدفع نمو الإيرادات.
Crossbeam
crossbeam.com
يساعدك Crossbeam على جذب علاقات العملاء الهادفة وتحويلها وتنميتها باستخدام أقوى أدوات النمو على هذا الكوكب: النظام البيئي الشريك الخاص بك.
Impartner
impartner.com
تقدم شركة Impartner أقوى حلول إدارة علاقات الشركاء وأتمتة التسويق (MAP) القائمة على SaaS في الصناعة.