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بدائل - PartnerStack

Impact

Impact

impact.com

Impact Partnership Cloud™ - يقوم حل أتمتة الشراكة الرائد عالميًا باكتشاف جميع قنوات الشراكة وإدارتها وحمايتها وتحسينها للوصول إلى نمو هائل حقيقي.

PartnerTap

PartnerTap

partnertap.com

PartnerTap عبارة عن منصة اكتشاف تعتمد على البيانات لتحقيق إيرادات الشركاء. يوفر PartnerTap للشركاء والقنوات وفرق المبيعات كل ما يحتاجونه لأتمتة تعيين الحساب ومشاركة خط أنابيب الشركاء في الوقت الفعلي وتحديد فرص مبيعات المسافات البيضاء الجديدة وبدء البيع المشترك مع الشركاء. يستخدم عملاء المؤسسات برنام...

WorkSpan

WorkSpan

workspan.com

WorkSpan هي المنصة رقم 1 لإدارة الأعمال في النظام البيئي. نحن نساعد فريق الشراكة والتحالفات على زيادة الإيرادات من الشركاء بمعدلات فوز أعلى وتكلفة مبيعات أقل. اليوم، يقضي مديرو الشركاء لديك أكثر من 20 ساعة أسبوعيًا في البحث عن بيانات الشركاء عندما تكون المعلومات متناثرة أو مفقودة في الصوامع. يعمل Wo...

Reveal

Reveal

reveal.co

تعمل منصة Reveal على ربط إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاصة بك مع الشركات الشريكة بشكل آمن، مما يوفر رؤى متداخلة للحسابات وعملاء محتملين وفرص تسويق مشترك لدفع نمو الإيرادات.

Crossbeam

Crossbeam

crossbeam.com

يساعدك Crossbeam على جذب علاقات العملاء الهادفة وتحويلها وتنميتها باستخدام أقوى أدوات النمو على هذا الكوكب: النظام البيئي الشريك الخاص بك.

Impartner

Impartner

impartner.com

تقدم شركة Impartner أقوى حلول إدارة علاقات الشركاء وأتمتة التسويق (MAP) القائمة على SaaS في الصناعة.

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