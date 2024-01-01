Partial.ly

Partial.ly

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: partial.ly

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Partial.ly على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يتيح لك Partial.ly تقديم خطة سداد مخصصة ومرنة لعملائك لبدء الدفع على الفور.
الفئات:
Finance
برنامج الدفع بالتقسيط واشتري الآن وادفع لاحقًا (BNPL).

الموقع الإلكتروني: partial.ly

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Partial.ly. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

PayPal

PayPal

paypal.com

Afterpay

Afterpay

afterpay.com

Klarna

Klarna

klarna.com

Affirm

Affirm

affirm.com

Zip

Zip

zip.co

Sezzle

Sezzle

sezzle.com

GoCardless

GoCardless

gocardless.com

Laybuy Personal

Laybuy Personal

laybuy.com

Tamara

Tamara

tamara.co

Zilch

Zilch

zilch.com

Laybuy Merchant

Laybuy Merchant

laybuy.com

Paythen

Paythen

paythen.co

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Shopier

Shopier

shopier.com

Marmalade

Marmalade

withmarmalade.com.au

Levro

Levro

levro.com

Regpack

Regpack

regpack.com

K. Jordan

K. Jordan

kjordan.stoneberry.com

Bux

Bux

bux.ph

Nuvei

Nuvei

nuvei.com

Finix

Finix

finix.com

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