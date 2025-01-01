بدائل - ParseHub

Distill
distill.io
Distill هو تطبيق لمراقبة التغييرات على المواقع وصفحات الويب، يقدم تنبيهات فورية ويوفر خيارات مراقبة محلية وسحابية.
UptimeRobot
uptimerobot.com
UptimeRobot هو تطبيق لمراقبة مواقع الويب، يضمن توافرها ويقدم إشعارات فورية عند حدوث مشكلات، مما يساعد في الحفاظ على الأداء والثقة.
Hudu
hudu.com
Hudu هو تطبيق لتوثيق تكنولوجيا المعلومات يمكّن الشركات من إدارة الوثائق والعمليات بفعالية، مع ميزات تكامل وسهولة الاستخدام.
VisualPing
visualping.io
VisualPing هو أداة لمراقبة تغييرات مواقع الويب، تسمح للمستخدمين بتتبع التعديلات المرئية عبر لقطات الشاشة وتلقي إشعارات عند حدوث تغييرات.
PageCrawl.io
pagecrawl.io
PageCrawl.io هو تطبيق لمراقبة التغييرات في المواقع، بما في ذلك الأسعار والنصوص، ويوفر تنبيهات فورية وتقارير وتحليلات متعددة.
Kompyte
kompyte.com
Kompyte هي منصة أتمتة ذكاء تنافسي تتيح متابعة أنشطة المنافسين وتحليلها عبر القنوات الرقمية، مما يساعد الشركات في اتخاذ قرارات استراتيجية.
WebChange Detector
webchangedetector.com
WebChange Detector هو تطبيق لمراقبة التغييرات المرئية على مواقع ووردبريس، ينبه المستخدمين عند حدوث تغييرات غير مرغوبة.
Competitors App
competitors.app
تطبيق المنافسين يتيح تتبع استراتيجيات التسويق للمنافسين، بما في ذلك تغييرات الموقع، وتحسين محركات البحث، والإعلانات عبر منصات متعددة.
SentryPage
sentrypage.com
SentryPage هو أداة لإدارة التهديدات توفر مراقبة لموقعك الإلكتروني ضد التسلل وأنشطة التشويه، مع أنظمة تنبيه وإدارة مستخدمين.
Klue
klue.com
KLUE هي منصة ذكاء تنافسي تساعد الشركات في جمع وتحليل معلومات المنافسين، وتحسين استراتيجيات المبيعات والتسويق.
ContentKing
contentkingapp.com
ContentKing هو تطبيق سحابي لمراقبة SEO وتحليل الأداء، يوفر تتبعًا للتغييرات وتنبيهات في الوقت الحقيقي لتحسين وضوح محركات البحث.
Versionista
versionista.com
تطبيق Versionista يراقب تغييرات المواقع الإلكترونية ويقدم تقارير دقيقة لمساعدة الشركات في تحسين عملياتها.
Crayon
crayon.co
تطبيق CRAYON للذكاء التنافسي يساعد الشركات في تتبع وتحليل أنشطة المنافسين وأسواقهم من خلال تجميع البيانات وتحليلها تلقائيًا.
sken.io
sken.io
Sken.io هو تطبيق يتتبع التغييرات على المواقع ويخطرك عبر البريد الإلكتروني أو إشعارات الهاتف. يستخدمه الأفراد والشركات لمراقبة الأسعار والفرص والبيانات.
Lumar Monitor
lumar.io
Lumar Monitor هو تطبيق يتيح مراقبة مشكلات الصحة الفنية لمواقع الويب وتحليل SEO، مع إشعارات مخصصة لرصد القضايا وتحسين الأداء.
Hexowatch
hexowatch.com
Hexowatch هي أداة لمراقبة تغييرات المواقع الإلكترونية، تشمل المحتوى والتقنيات والأسعار مع إمكانية تخصيص التنبيهات والتقارير.
ChangeTower
changetower.com
تطبيق ChangeTower يراقب مواقع الويب للتغييرات في المحتوى والكود والصور، ويقدم إشعارات ويوفر لقطات أرشيفية.
Trackly
trackly.io
تطبيق Trackly يراقب المواقع ويبث التنبيهات عند حدوث تغييرات. يتيح الحصول على أخبار الصناعة والتحديثات والتنافس في مكان واحد.
Raq.com
raq.com
تطبيق Raq.com يتيح مراقبة استثمارات الأسهم الخاصة، ويجمع معلومات عن المحافظ، الأهداف، والمنافسين لتحقيق رؤية واضحة.
AlertBits
alertbits.com
تطبيق AlertBits يتيح للمستخدمين متابعة التغييرات على المواقع الإلكترونية بشكل تلقائي، مع إرسال إخطارات فورية عند حدوث التغييرات.
ProductPrime
productprime.io
تطبيق ProductPrime هو حل موثوق لأصحاب المتاجر الإلكترونية، يقوم بمراقبة الأداء، الأسعار، الكلمات الرئيسية، وتحليلات التواصل الاجتماعي لمساعدتهم على النجاح.
WatchMyCompetitor
watchmycompetitor.com
WatchMyCompetitor هي منصة لمراقبة وتحليل أنشطة المنافسين، تتيح للشركات اتخاذ قرارات مستندة إلى بيانات السوق والاتجاهات في الوقت الحقيقي.
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