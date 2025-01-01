بدائل - ParseHub

Distill

Distill

distill.io

Distill هو تطبيق لمراقبة التغييرات على المواقع وصفحات الويب، يقدم تنبيهات فورية ويوفر خيارات مراقبة محلية وسحابية.

UptimeRobot

UptimeRobot

uptimerobot.com

UptimeRobot هو تطبيق لمراقبة مواقع الويب، يضمن توافرها ويقدم إشعارات فورية عند حدوث مشكلات، مما يساعد في الحفاظ على الأداء والثقة.

Hudu

Hudu

hudu.com

Hudu هو تطبيق لتوثيق تكنولوجيا المعلومات يمكّن الشركات من إدارة الوثائق والعمليات بفعالية، مع ميزات تكامل وسهولة الاستخدام.

VisualPing

VisualPing

visualping.io

VisualPing هو أداة لمراقبة تغييرات مواقع الويب، تسمح للمستخدمين بتتبع التعديلات المرئية عبر لقطات الشاشة وتلقي إشعارات عند حدوث تغييرات.

PageCrawl.io

PageCrawl.io

pagecrawl.io

PageCrawl.io هو تطبيق لمراقبة التغييرات في المواقع، بما في ذلك الأسعار والنصوص، ويوفر تنبيهات فورية وتقارير وتحليلات متعددة.

Kompyte

Kompyte

kompyte.com

Kompyte هي منصة أتمتة ذكاء تنافسي تتيح متابعة أنشطة المنافسين وتحليلها عبر القنوات الرقمية، مما يساعد الشركات في اتخاذ قرارات استراتيجية.

WebChange Detector

WebChange Detector

webchangedetector.com

WebChange Detector هو تطبيق لمراقبة التغييرات المرئية على مواقع ووردبريس، ينبه المستخدمين عند حدوث تغييرات غير مرغوبة.

Competitors App

Competitors App

competitors.app

تطبيق المنافسين يتيح تتبع استراتيجيات التسويق للمنافسين، بما في ذلك تغييرات الموقع، وتحسين محركات البحث، والإعلانات عبر منصات متعددة.

SentryPage

SentryPage

sentrypage.com

SentryPage هو أداة لإدارة التهديدات توفر مراقبة لموقعك الإلكتروني ضد التسلل وأنشطة التشويه، مع أنظمة تنبيه وإدارة مستخدمين.

Klue

Klue

klue.com

KLUE هي منصة ذكاء تنافسي تساعد الشركات في جمع وتحليل معلومات المنافسين، وتحسين استراتيجيات المبيعات والتسويق.

ContentKing

ContentKing

contentkingapp.com

ContentKing هو تطبيق سحابي لمراقبة SEO وتحليل الأداء، يوفر تتبعًا للتغييرات وتنبيهات في الوقت الحقيقي لتحسين وضوح محركات البحث.

Versionista

Versionista

versionista.com

تطبيق Versionista يراقب تغييرات المواقع الإلكترونية ويقدم تقارير دقيقة لمساعدة الشركات في تحسين عملياتها.

Crayon

Crayon

crayon.co

تطبيق CRAYON للذكاء التنافسي يساعد الشركات في تتبع وتحليل أنشطة المنافسين وأسواقهم من خلال تجميع البيانات وتحليلها تلقائيًا.

sken.io

sken.io

sken.io

Sken.io هو تطبيق يتتبع التغييرات على المواقع ويخطرك عبر البريد الإلكتروني أو إشعارات الهاتف. يستخدمه الأفراد والشركات لمراقبة الأسعار والفرص والبيانات.

Lumar Monitor

Lumar Monitor

lumar.io

Lumar Monitor هو تطبيق يتيح مراقبة مشكلات الصحة الفنية لمواقع الويب وتحليل SEO، مع إشعارات مخصصة لرصد القضايا وتحسين الأداء.

Hexowatch

Hexowatch

hexowatch.com

Hexowatch هي أداة لمراقبة تغييرات المواقع الإلكترونية، تشمل المحتوى والتقنيات والأسعار مع إمكانية تخصيص التنبيهات والتقارير.

ChangeTower

ChangeTower

changetower.com

تطبيق ChangeTower يراقب مواقع الويب للتغييرات في المحتوى والكود والصور، ويقدم إشعارات ويوفر لقطات أرشيفية.

Trackly

Trackly

trackly.io

تطبيق Trackly يراقب المواقع ويبث التنبيهات عند حدوث تغييرات. يتيح الحصول على أخبار الصناعة والتحديثات والتنافس في مكان واحد.

Raq.com

Raq.com

raq.com

تطبيق Raq.com يتيح مراقبة استثمارات الأسهم الخاصة، ويجمع معلومات عن المحافظ، الأهداف، والمنافسين لتحقيق رؤية واضحة.

AlertBits

AlertBits

alertbits.com

تطبيق AlertBits يتيح للمستخدمين متابعة التغييرات على المواقع الإلكترونية بشكل تلقائي، مع إرسال إخطارات فورية عند حدوث التغييرات.

ProductPrime

ProductPrime

productprime.io

تطبيق ProductPrime هو حل موثوق لأصحاب المتاجر الإلكترونية، يقوم بمراقبة الأداء، الأسعار، الكلمات الرئيسية، وتحليلات التواصل الاجتماعي لمساعدتهم على النجاح.

WatchMyCompetitor

WatchMyCompetitor

watchmycompetitor.com

WatchMyCompetitor هي منصة لمراقبة وتحليل أنشطة المنافسين، تتيح للشركات اتخاذ قرارات مستندة إلى بيانات السوق والاتجاهات في الوقت الحقيقي.

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