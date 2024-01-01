PaperRater

PaperRater

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الموقع الإلكتروني: paperrater.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من PaperRater على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

PaperRater هي أداة عبر الإنترنت مصممة لتدقيق وتقييم الأعمال المكتوبة مثل المقالات والأبحاث. تركز هذه الأداة على اكتشاف الأخطاء النحوية والإملائية وتصحيحها داخل النص بالإضافة إلى التحقق من السرقة الأدبية. علاوة على ذلك، فهو يوفر نظام تصنيف لجودة الكتابة. بالإضافة إلى هذه الميزات الأساسية، يقدم PaperRater مجموعة متنوعة من الموارد الداعمة في القواعد النحوية والكتابة والتهجئة. إن إمكانيات الكشف الشاملة والموارد الإضافية لهذه الأداة تجعلها حلاً شاملاً للكتاب الذين يسعون إلى تعزيز دقة وأصالة عملهم، مع توفير تعليقات مفيدة أيضًا حول جودة كتابتهم. يستخدم PaperRater ملفات تعريف الارتباط المتقدمة وتقنيات التتبع الأخرى لفهم تفاعلات المستخدم مع الأداة وتقديم المحتوى والإعلانات ذات الصلة باهتمامات المستخدم. على الرغم من شراكاتها الإعلانية، تحترم PaperRater خصوصية بيانات المستخدمين وتقدم خيارات متنوعة بشأن استخدام البيانات والموافقة عليها.

الموقع الإلكتروني: paperrater.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ PaperRater. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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