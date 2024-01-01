بدائل - Panoraven

theViewer

theviewer.co

TheViewer عبارة عن منصة عالمية عبر الإنترنت تسمح للجميع بتحميل المحتوى 360 الخاص بهم وإنشاء شيء نحب أن نطلق عليه جولة VR. إنه سهل الاستخدام بشكل لا يصدق، وبدون أي معرفة حول الواقع الافتراضي، يمكنك إنشاء تجربة VR جميلة في أقل من 20 دقيقة. منصتنا متوافقة مع: iOS، وAndroid، وDaydream، وGearVR، وOculus ...