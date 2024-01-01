بدائل - Pandos

MakeStoryBoard

makestoryboard.com

MakeStoryboard هو برنامج للقصص المصورة عبر الإنترنت يتيح لك إنشاء القصص المصورة ومشاركتها بسرعة وسهولة. يحتوي MakeStoryboard على تطبيق مدمج والعديد من الأدوات المفيدة لإنشاء القصص المصورة بسرعة. إذا كنت منشئًا، أو صانع فيديو، أو كاتب سيناريو، أو مدير محتوى، أو مؤلفًا لأي أفكار لقصص مكتوبة أو مصورة، ...