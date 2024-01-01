غالبًا ما يكون تقدم الموظف غامضًا وغير منظم وغير مطلع وغير موضوعي. ونتيجة لذلك، يتم تجاهل العديد من الموظفين، ويشعرون بأنهم عالقون، وينفصلون عن العمل، ويغادرون في نهاية المطاف. تعتقد Pando أن السلالم المهنية المنظمة والشفافة والقابلة للتنفيذ تعمل على تعزيز المساواة وتمكين الفرق وخلق الهدف لجميع الموظفين. Pando هنا لمساعدة الجميع على إحداث تأثير هادف والنمو على طول الطريق! Pando هي أول منصة لتقدم الموظفين تجمع بين التعليقات والتقييمات والأهداف القائمة على الكفاءة لتتبع وقياس نمو الموظف باستمرار إلى المستوى التالي.

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