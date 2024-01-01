Palla

Palla

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الموقع الإلكتروني: palla.app

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Palla على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تتيح شركة Palla إمكانية إجراء عمليات دفع فورية عبر تقنية P2P من الولايات المتحدة إلى بلدان أخرى، وهو سوق تبلغ قيمته 65 مليار دولار أمريكي سنويًا. يعد إرسال واستلام التحويلات المالية اليوم بطيئًا ويستغرق وقتًا طويلاً وغير مريح لجميع الأطراف، حيث إنها عملية تعتمد في الغالب على النقد. باستخدام Palla، يمكن للمرسلين في الولايات المتحدة القيام بذلك من خلال بضع نقرات على هواتفهم وسيحصل المستلمون على أموالهم في ثوانٍ.

الموقع الإلكتروني: palla.app

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Palla. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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