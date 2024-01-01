تتيح شركة Palla إمكانية إجراء عمليات دفع فورية عبر تقنية P2P من الولايات المتحدة إلى بلدان أخرى، وهو سوق تبلغ قيمته 65 مليار دولار أمريكي سنويًا. يعد إرسال واستلام التحويلات المالية اليوم بطيئًا ويستغرق وقتًا طويلاً وغير مريح لجميع الأطراف، حيث إنها عملية تعتمد في الغالب على النقد. باستخدام Palla، يمكن للمرسلين في الولايات المتحدة القيام بذلك من خلال بضع نقرات على هواتفهم وسيحصل المستلمون على أموالهم في ثوانٍ.

الموقع الإلكتروني: palla.app

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