PagesJaunes، هو دليل على الإنترنت ومنصة بحث محلية رائدة في فرنسا. إنه بمثابة مورد شامل للعثور على الشركات والخدمات ومعلومات الاتصال في جميع أنحاء البلاد، لتلبية احتياجات المستهلكين والشركات على حد سواء. مع الميزات: * دليل الأعمال. * مراجعات المستخدم والتقييمات. * الخرائط والاتجاهات. * الفئات والمرشحات. * ملفات تعريف الأعمال المحسنة. * خدمات الحجز والمواعيد. * تطبيق الجوال. * الحلول الإعلانية. * التكامل مع وسائل التواصل الاجتماعي. يعد PagesJaunes مصدرًا قيمًا لأي شخص يبحث عن الشركات والخدمات المحلية في فرنسا والتواصل معها. إن دليله الشامل ومراجعات المستخدمين والميزات الإضافية يجعله منصة سهلة الاستخدام لكل من المستهلكين الباحثين عن الخدمات والشركات التي تتطلع إلى تعزيز تواجدها عبر الإنترنت.

الموقع الإلكتروني: pagesjaunes.fr

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