PageBot هو برنامج دردشة آلي يعمل بتقنية GPT ويقدم مجموعة من الميزات لتحسين خدمة العملاء على موقع الويب الخاص بك. تتضمن بعض ميزاته الرئيسية ما يلي: 1. محادثات جذابة وفورية وممتعة: يوفر PageBot ردودًا فورية على أسئلة العملاء بناءً على محتوى موقع الويب الخاص بك وأي بيانات إضافية تقدمها 2. استرجاع البيانات الديناميكية: يمكنه استرداد المعلومات من قاعدة المعرفة الموجودة لديك. وهو يدعم معظم أنواع المستندات: PDF، وPPTX، وDOCX، وصفحات الويب، وحتى استدعاءات API إلى الواجهة الخلفية لديك. 3. خطة مجانية: يقدم PageBot خطة مجانية تتضمن 50 رسالة شهريًا دون أي تكلفة، مما يجعلها في متناول الشركات الصغيرة. 4. مظهر قابل للتخصيص: يمكنك تخصيص شكل ومظهر PageBot باستخدام تجاوزات CSS، مما يضمن توافقه مع تصميم موقع الويب الخاص بك. 5. دعم متعدد اللغات: يدعم PageBot المحادثات بأكثر من 130 لغة، مما يتيح لك تلبية احتياجات جمهور عالمي. 6. مساحة صغيرة: مع أقل من 20 كيلو بايت من JavaScript، يكون لـ PageBot تأثير ضئيل على سرعة تحميل صفحة الويب الخاصة بك. 7. الفوترة على أساس الاستخدام: يقدم PageBot نموذج تسعير يعتمد على الاستخدام، مما يسمح لك بالدفع فقط مقابل الرسائل التي تستخدمها خارج الخطة المجانية. هذا لك إذا: 1. تريد قضاء المزيد من الوقت في منتجاتك بدلاً من التعامل مع خدمة العملاء 2. تريد أن تقدم للزائرين إجابات فورية على أسئلتهم 3. تريد تقليل تذاكر الدعم على الأسئلة التافهة.

الموقع الإلكتروني: thepagebot.com

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