pagealive

pagealive

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: pagealive.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من pagealive على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Pagealive عبارة عن أداة للدردشة المرئية المباشرة، تعمل على تمكين الشركات من تقديم الدعم والمشاركة الشخصية في الوقت الفعلي لعملائها. مهمتنا هي تحويل تجربة العملاء من خلال توفير حل دردشة فيديو مباشر سهل الاستخدام يعزز الاتصالات الهادفة ويعزز معدلات التحويل. توضح خطة التسويق والمبيعات هذه استراتيجياتنا لخلق الوعي وزيادة الطلب وزيادة مبيعات Pagealive. يتضمن نهجنا حملات تسويقية مستهدفة وشراكات استراتيجية وفريق مبيعات متخصص لزيادة وصولنا وتأثيرنا إلى أقصى حد.
الفئات:
Business
برامج الدردشة الحية

الموقع الإلكتروني: pagealive.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ pagealive. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Intercom

Intercom

intercom.com

Freshdesk

Freshdesk

freshdesk.com

Zoho Desk

Zoho Desk

zoho.com

Podium

Podium

podium.com

Rocket.Chat

Rocket.Chat

rocket.chat

Tidio

Tidio

tidio.com

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

Zoho SalesIQ

Zoho SalesIQ

zoho.com

JustCall

JustCall

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Dacast

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