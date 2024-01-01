Pactima

Pactima

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: pactima.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Pactima على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

منصة اتفاقيات الكل في واحد، مصممة لتلبية جميع احتياجات الأعمال. حول التعقيد إلى بساطة باستخدام التوقيعات الإلكترونية البديهية والموثق الإلكتروني وحلول التحقق من الهوية.

الموقع الإلكتروني: pactima.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Pactima. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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