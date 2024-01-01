بدائل - OX Security
Tray.io
tray.io
Tray.io هو نظام التكامل الأكثر تقدمًا لتوصيل الأدوات التي تستخدمها كل يوم. يمكنك تبسيط العمليات بسهولة باستخدام محرر سير العمل المرئي الخاص بنا. قم بالإنشاء باستخدام النقرات أو التعليمات البرمجية.
Snyk
snyk.io
تساعد Snyk الشركات التي تعتمد على البرمجيات على التطور بسرعة والبقاء آمنًا. البحث المستمر عن الثغرات الأمنية وإصلاحها في npm وMaven وNuGet وRubyGems وPyPI والمزيد.
NexHealth
nexhealth.com
نيكس هيلث | منصة تجربة المريض رقم 1 - احصل على المزيد من المرضى الذين يستخدمون NexHealth للجدولة عبر الإنترنت والاتصالات والنماذج الرقمية وغير ذلك الكثير.
Aurinko.io
aurinko.io
تعمل Aurinko على تشغيل ميزات الاتصالات الأساسية، وتوفر منطق مزامنة CRM جاهزًا، ووظائف Gmail الإضافية وOutlook الجاهزة للتكامل، مما يسمح لمنصات الأعمال (CRM، وATS، وPM، وPRM، وLMS) بتمكين إدارة العلاقات الذكية . *** منطق مزامنة CRM *** تمكين إدارة العلاقات الذكية - التقط أنشطة البريد الإلكتروني والتق...
SOOS
soos.io
منصة إدارة الوضع الأمني للتطبيق يجب أن يكون الوضع الأمني للتطبيقات في مؤسستك أكثر من مجرد قائمة مرجعية. يعد ASPM الخاص بـ SOOS نهجًا ديناميكيًا وشاملاً لحماية البنية التحتية للتطبيقات الخاصة بك من نقاط الضعف عبر دورة حياة تطوير البرامج (SDLC) وعمليات النشر المباشر. الكل في لوحة تحكم واحدة.
Unified.to
unified.to
"واجهة برمجة تطبيقات واحدة لدمج الكل" - نحن منصة مطوري واجهة برمجة التطبيقات الموحدة لتكاملات SaaS. يمكن أن يستغرق إنشاء طلب تكامل عميل واحد أشهرًا من فريق البرمجيات. باستخدام Unified.to، يمكنك إطلاق جميع عمليات التكامل التي يحتاجها عملاؤك خلال ساعات فقط. Unified.to هو النظام الأساسي الوحيد الذي يمن...
Codat
codat.io
تساعد Codat البنوك على بناء اتصالات أعمق مع العملاء من رجال الأعمال. نحن نقدم منتجات تسهل الوصول إلى البيانات من البرامج المالية للعملاء ومزامنتها وتفسيرها لحالات استخدام محددة، مثل إعداد الموردين لبرامج البطاقات التجارية وضمان قروض الأعمال. يتم استخدام Codat من قبل أكبر البنوك في العالم لزيادة حصة ...
Apideck
apideck.com
يتيح Apidec للمطورين إنشاء عمليات تكامل على نطاق واسع من خلال مجموعة من واجهات برمجة التطبيقات الموحدة التي تغطي المحاسبة وإدارة علاقات العملاء ونظام معلومات الموارد البشرية ونظام ATS وتخزين الملفات وإدارة المشاريع والتجارة الإلكترونية. توفير الوقت وتكلفة الصيانة حتى يتمكن المهندسون من التركيز على ا...
The Code Registry
thecoderegistry.com
يعد Code Registry أول منصة في العالم لذكاء التعليمات البرمجية والرؤى التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، وهي مصممة لحماية أصول البرامج وتحسينها للشركات. من خلال توفير نسخة متماثلة مستقلة وآمنة لمستودعات التعليمات البرمجية وتقديم تحليل وإعداد تقارير متعمقين، يعمل سجل التعليمات البرمجية على تمكين قادة الأعما...
Scribe Security
scribesecurity.com
Scribe هو أحد حلول SaaS التي توفر ضمانًا مستمرًا لأمن البرامج وجدارتها بالثقة، وتعمل كمركز ثقة بين منتجي البرامج والمستهلكين. يسمح نظام إدارة SBOM المركزي لـ Scribe بإدارة ومشاركة المنتجات SBOMs بسهولة إلى جانب جميع الجوانب الأمنية المرتبطة بها بطريقة خاضعة للرقابة وآلية.
Endor Labs
endorlabs.com
تتناول منصة أمان سلسلة توريد البرامج من Endor Labs ثلاث نقاط ونتائج رئيسية تتعلق بأمان سلسلة توريد البرامج: أمان التعليمات البرمجية مفتوحة المصدر: تساعد Endor Labs المهندسين على تحسين أداء التطبيقات وتقليل سطح الهجوم عن طريق تحديد وصيانة تبعيات آمنة وعالية الجودة عبر SDLC. تحل Endor Labs محل السلالة...
Apiiro
apiiro.com
Apiiro هي الشركة الرائدة في إدارة الوضع الأمني للتطبيقات (ASPM)، وتوحيد رؤية المخاطر وتحديد الأولويات والمعالجة من خلال تحليل التعليمات البرمجية العميق وسياق وقت التشغيل. احصل على التطبيق الكامل ورؤية المخاطر: تتبع Apiiro نهجًا عميقًا قائمًا على التعليمات البرمجية تجاه ASPM. تقوم منصة أمان التطبيق...
Xygeni
xygeni.io
تأمين تطوير البرمجيات الخاصة بك والتسليم! تتخصص Xygeni Security في إدارة الوضع الأمني للتطبيقات (ASPM)، وذلك باستخدام رؤى سياقية عميقة لتحديد الأولويات وإدارة المخاطر الأمنية بشكل فعال مع تقليل الضوضاء والتنبيهات الساحقة. تكتشف تقنياتنا المبتكرة تلقائيًا التعليمات البرمجية الضارة في الوقت الفعلي ع...
Cycode
cycode.com
Cycode هو الحل الأمني الوحيد لسلسلة توريد البرامج الشاملة (SSC) الذي يوفر الرؤية والأمن والنزاهة عبر جميع مراحل SDLC. يتكامل Cycode مع جميع أدوات مسارات توصيل البرامج وموفري البنية التحتية لتمكين الرؤية الكاملة والوضع الأمني المتشدد من خلال سياسات الإدارة والأمن المتسقة. يقلل Cycode أيضًا من مخا...
Aikido Security
aikido.dev
Aikido Security عبارة عن منصة أمان برمجية تتمحور حول المطورين، وتوفر مسحًا متقدمًا للكود وتقييمات الضعف السحابي. تعطي منصتنا الأولوية للتهديدات الحقيقية، وتقلل من الإيجابيات الكاذبة وتجعل نقاط الضعف والتعرضات الشائعة (CVEs) سهلة الفهم. مع Aikido، أصبح ضمان أمان منتجك أمرًا بسيطًا، مما يسمح لك بالترك...
Hotglue
hotglue.com
قم بتبسيط عمليات تكامل SaaS لديك مع iPaaS المضمن. أنشئ عمليات تكامل أصلية مع الأنظمة الأساسية التي يستخدمها عملاؤك بشكل أسرع 10 مرات.
Integration Labs
integrationlabs.co
واجهة برمجة التطبيقات الموحدة للبيانات المالية للأعمال. تعمل Integration Labs على تسهيل التفاعل مع البيانات المالية لعملاء شركتك. تستخدم شركات SaaS والمدفوعات والخدمات المالية الرائدة واجهة برمجة تطبيقات واحدة لاسترداد البيانات ومزامنتها بسلاسة عبر منصات المحاسبة والتجارة والمدفوعات الخاصة بعملائه...
Arnica
arnica.io
Arnica عبارة عن منصة أمان لسلسلة توريد البرامج القائمة على السلوك لـ DevOps. تقوم Arnica بحماية سلسلة توريد البرامج الخاصة بك بشكل استباقي من خلال أتمتة عمليات الأمان اليومية وتمكين المطورين من امتلاك الأمان دون التعرض لمخاطر أو المساس بالسرعة.