بدائل - OX Security

Aikido Security

aikido.dev

Aikido Security عبارة عن منصة أمان برمجية تتمحور حول المطورين، وتوفر مسحًا متقدمًا للكود وتقييمات الضعف السحابي. تعطي منصتنا الأولوية للتهديدات الحقيقية، وتقلل من الإيجابيات الكاذبة وتجعل نقاط الضعف والتعرضات الشائعة (CVEs) سهلة الفهم. مع Aikido، أصبح ضمان أمان منتجك أمرًا بسيطًا، مما يسمح لك بالترك...