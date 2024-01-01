Owny هي أداة تكنولوجية مالية توفر منصة شاملة للشركات لإدارة احتياجاتها الرأسمالية والمصرفية. فهو يوفر ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتبسيط العمليات المتعلقة بإدارة رأس المال الخاص والمستثمرين والخزينة. تلبي الأداة مختلف الصناعات مثل الشركات الناشئة والأسهم الخاصة وصناديق رأس المال الاستثماري والعقارات والمزيد. بالنسبة للشركات الناشئة، يتيح Owny إدارة SAFE (اتفاقية بسيطة للأسهم المستقبلية) والسندات القابلة للتحويل باستخدام قوالب متوافقة مع معايير الصناعة. كما أنه يوفر أدوات الذكاء الاصطناعي للأموال اللازمة لضم الصناديق الحالية والجديدة، باستخدام كل من القوالب القياسية والمخصصة. تسهل الأداة أنشطة الاستثمار في العقارات من خلال السماح للمستخدمين بمشاركة القوائم ومعالجة العقود وإدارة الودائع للعروض العقارية الخاصة. ويمكن للمستثمرين الاستفادة من لوحة التحكم الخاصة التي توفر حسابات مخصصة وميزات إدارة الاستثمار والتحققات والمزيد. علاوة على ذلك، تغطي Owny تحويلات الدفع العالمية من خلال وحدة FX/ACH/Wire الخاصة بها، والتي تدير المدفوعات الصادرة والواردة المرتبطة بعروض خاصة محددة. كما توفر الأداة أيضًا أدوات المكتب الخلفي لإعداد تقارير المعاملات وإدارة الامتثال والتحديثات المخصصة. يمكن للمستخدمين تتبع الاهتمام ونشاط المبيعات والمخزون من خلال أدوات تحليل البيانات التفاعلية. يسمح Owny للمستخدمين بإنشاء ومشاركة الاتفاقيات لعمليات الإغلاق السلس والمدفوعات والمبالغ المستردة والأنشطة التعاقدية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، توفر الأداة دعمًا مستمرًا من خلال فريق متخصص من المتخصصين، مما يضمن تجربة خدمة متكاملة للمستخدمين وأصحاب المصلحة. من المهم ملاحظة أن Owny هي شركة تقنيات مالية، وليست وسيطًا أو تاجرًا مسجلاً أو بنكًا، ولا تقدم مشورة قانونية أو ضريبية أو استثمارية. تتعاون المنصة مع مستشاري استثمار مسجلين لتقديم ميزات استثمارية معينة، ويتم توفير جميع الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل هؤلاء المستشارين الخارجيين. يجب أن يكون المستخدمون على دراية بالتحيز المحتمل بسبب الشراكة عند النظر في خيارات الاستثمار. ينطوي الاستثمار على مخاطر، ولا ينبغي اعتبار الأداء المتوقع أو الافتراضي بمثابة ضمانات لنتائج الاستثمار المستقبلية.

الموقع الإلكتروني: owny.com

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