بدائل - Overflow.io
Excalidraw
excalidraw.com
Excalidraw عبارة عن أداة سبورة بيضاء تعاونية افتراضية تتيح لك رسم المخططات التي تتميز بأنها مرسومة يدويًا بسهولة.
Whimsical
whimsical.com
تواصل بصريًا بسرعة التفكير - مخططات انسيابية تعاونية، وإطارات سلكية، وملاحظات لاصقة، وخرائط ذهنية.
Miro
miro.com
Miro هي منصة السبورة البيضاء التعاونية عبر الإنترنت التي تمكن الفرق الموزعة من العمل معًا بشكل فعال، بدءًا من تبادل الأفكار باستخدام الملاحظات اللاصقة الرقمية وحتى تخطيط وإدارة سير العمل السريع.
Excalidraw+
excalidraw.com
Excalidraw عبارة عن أداة سبورة بيضاء تعاونية افتراضية تتيح لك رسم المخططات التي تتميز بأنها مرسومة يدويًا بسهولة. في Excalidraw+، سواء كنت شركة أو فردًا، يمكنك إنشاء مساحة عمل حيث يمكنك إدارة وتنظيم جميع الرسومات التي قمت بإنشائها. يمكن لزملائك في العمل الوصول بسهولة إلى الرسومات، كما يتم حفظها بشك...
diagrams.net
diagrams.net
Diagrams.net هو برنامج رسم تخطيطي مفتوح المصدر وعبر الإنترنت وسطح المكتب وقابل للنشر في الحاويات. رسم.io سابقا
Lucid
lucid.app
إن Lucid هي مجموعة التعاون البصري الوحيدة التي تمنح الفرق القدرة على الانتقال من تصور المستقبل إلى بنائه.
Moqups
moqups.com
Moqups هو تطبيق ويب مبسط وبديهي يساعدك على الإنشاء والتعاون في الإطارات السلكية والنماذج بالحجم الطبيعي والرسوم البيانية والنماذج الأولية - لأي نوع من المشاريع.
Gliffy
gliffy.com
أنشئ مخططات UML ومخططات انسيابية وإطارات سلكية والمزيد. يعمل برنامج الرسم التخطيطي المجاني وأدوات الرسم البياني عبر الإنترنت على تحسين التعاون والتواصل.
Creately
creately.com
برنامج مساحة العمل المرئية للتعاون في تبادل الأفكار والتخطيط والتنفيذ وتحليل المشاريع. التعاون في الوقت الفعلي، واللوحة اللانهائية، وإمكانات الرسم التخطيطي القوية.
Wondershare EdrawMax
edrawmax.com
EdrawMax هي أداة رسم تخطيطي متعددة الاستخدامات يمكنها إنشاء أكثر من 280 نوعًا من الرسوم البيانية مثل المخططات الانسيابية، والمخططات التنظيمية، والرسوم البيانية، ومخططات جانت، وp&id، وما إلى ذلك.
SmartDraw
smartdraw.com
صانع مخططات انسيابية سهل وقوي.
Sketch Web
sketch.com
Sketch عبارة عن منصة شاملة للتصميم الرقمي - مع أدوات التصميم التعاوني والنماذج الأولية وتسليم المطورين. ابدأ مجانًا.
Boardmix
boardmix.com
Boardmix عبارة عن سبورة معلومات تعاونية عبر الإنترنت تدمج أدوات متنوعة لتعزيز كفاءة الفريق وحرية خيال الفريق
Cloudcraft
cloudcraft.co
تصور بيئة AWS الخاصة بك على هيئة مخططات معمارية متساوية القياس. قم بتركيب الكتل معًا لـ EC2s وELBs وRDS والمزيد. قم بتوصيل بيئة AWS المباشرة الخاصة بك.
Zen Flowchart
zenflowchart.com
أبسط صانع المخطط الانسيابي. قم بإنشاء مخططات انسيابية ببضع نقرات باستخدام Zen Flowchart، أسهل أداة لإنشاء المخططات الانسيابية.
Cacoo
cacoo.com
برنامج رسم تخطيطي عبر الإنترنت لإنشاء المخططات الانسيابية والإطارات السلكية ونماذج UML ومخطط الشبكة ومشاركتها بشكل آمن. أكثر من 2.5 مليون مستخدم. ابدأ بحساب مجاني!
ProcessOn
processon.com
خريطة ذهنية مجانية على الإنترنت أداة رسم احترافية وقوية تدعم التعاون عبر الإنترنت في الوقت الفعلي بين عدة أشخاص ويمكن استخدامها لرسم رسومات متنوعة مثل الرسوم البيانية النموذجية وUML وBPMN ومخططات طوبولوجيا الشبكة.
Widget Board
widget-board.com
Widget Board هي أداة إنتاجية تتيح لك إنشاء لوحات مخصصة باستخدام عناصر واجهة المستخدم المفضلة لديك مثل المهام والملاحظات والوسائط والتاريخ والوقت والطقس والتقويم وغير ذلك الكثير!
Aha!
aha.io
تسجيل الدخول إلى آها الخاص بك! مساحة العمل. لا تملك حسابا حتى الآن؟ قم بالتسجيل للحصول على نسخة تجريبية مجانية مدتها 30 يومًا من برنامج خارطة الطريق رقم 1 في العالم.
Kumu
kumu.io
افهم عالمك الفوضوي. يجعل Kumu من السهل تنظيم البيانات المعقدة في خرائط العلاقات التي تكون جميلة المظهر وممتعة للاستخدام.
IcePanel
icepanel.io
IcePanel هي أداة SaaS لفرق التكنولوجيا للتعاون في تصميم هندسة البرمجيات الخاصة بهم. نحن نتبع نهجًا مرئيًا مرتبطًا بالموارد الموجودة في العالم الحقيقي، وهو مصمم للأشخاص التقنيين وغير التقنيين.
FlowMapp
flowmapp.com
منصة UX مرئية بسيطة وقوية. قم بإنشاء خرائط الموقع وتدفقات المستخدم والإطارات السلكية من أجل توفير تخطيط UX أكثر كفاءة وتطوير الويب. يسمح FlowMapp للفرق بتخطيط وتصميم التجارب الرقمية معًا في الوقت الفعلي وفي مكان واحد ⚙️ كيفية استخدام FlowMapp؟ — تجربة المستخدم والتطوير — التخطيط — العمل الجماعي — تن...
StoriesOnBoard
storiesonboard.com
أداة لإدارة المنتجات والأفكار للمشاريع الرشيقة. تكامل Trello وJIRA وGitHub وPivotal Tracker في الوقت الفعلي. جرب StoriesOnBoard مجانًا.
Pingboard
pingboard.com
تكمن قوة مؤسستك في موظفيك والعلاقات التي يشكلونها. استخدم Pingboard لإعادة الاتصال بأفرادك.
Allo
allo.io
تعرف على أول مساحة عمل عن بعد. اجعل الجميع على نفس الصفحة، حرفيًا. قل وداعًا للاتصالات النصية المملة. جرّب التواصل المتطور — أكثر تفاعلية وغامرة وممتعة. الطريقة الجديدة للتعاون مع فريقك. السبورة البيضاء ومؤتمرات الفيديو والتوثيق وإدارة المشاريع في مكان واحد.
Samepage
samepage.io
قم بتسجيل الدخول إلى Samepage والتعاون مع فريقك في الوقت الحقيقي. الدردشة ومشاركة الملفات وتعيين المهام وإدارة المشاريع وغير ذلك الكثير.
ArcSite
arcsite.com
يتيح لك ArcSite إنشاء رسومات ذات مظهر احترافي بسهولة على جهاز iPad أو جهاز لوحي يعمل بنظام Android أو جهاز يعمل بنظام Windows في دقائق، ثم إنشاء انطلاقة تلقائيًا وحساب التكلفة والهامش وحتى إنتاج اقتراح فائز استنادًا إلى تلك الرسومات، كل ذلك أثناء العمل في موقع العمل أو أي مكان تريد العمل فيه. استخدم...
CardBoardIt
cardboardit.com
CardBoard هي أداة بسيطة لرسم خرائط قصة المستخدم. تعمل الملصقات الرقمية على تسهيل التعاون في التصميم والتطوير عبر الفرق البعيدة. شارك قصة المستخدم التي تربط المنتج معًا حقًا. ثم تصور العمل الوظيفي من خلال مزامنة اللوحات مع Jira أو Trello أو Azure DevOps أو VersionOne أو Pivotal Tracker. احصل على النس...
Custellence
custellence.com
نحن نؤمن بأن التعاطف هو أهم ميزة تنافسية لأي منظمة. تتمثل مهمة Custellence في تمكين قدر أكبر من التعاطف داخل المؤسسات - من خلال تقديم أفضل أداة لإحداث تغيير يتمحور حول العملاء. Custellence هي أداة رسم خرائط رحلة العملاء الأكثر سهولة في الاستخدام والمصممة لمديري رحلات العملاء ومحترفي تجربة العملاء. ت...
Rarchy
rarchy.com
تقدم Rarchy مجموعة من أدوات تخطيط مواقع الويب، بما في ذلك خرائط الموقع المرئية وتدفقات المستخدم، المصممة للوكالات والفرق. المنتج الأساسي هو محرر خرائط الموقع المرئي المجاني، والذي يسمح لك بإنشاء خريطة موقع من البداية أو استيراد صفحات موقع الويب الحالية عبر منشئ خرائط الموقع المرئي الخاص بنا. ستتمكن ...