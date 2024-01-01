بدائل - Overflow.io

Excalidraw+

excalidraw.com

Excalidraw عبارة عن أداة سبورة بيضاء تعاونية افتراضية تتيح لك رسم المخططات التي تتميز بأنها مرسومة يدويًا بسهولة. في Excalidraw+، سواء كنت شركة أو فردًا، يمكنك إنشاء مساحة عمل حيث يمكنك إدارة وتنظيم جميع الرسومات التي قمت بإنشائها. يمكن لزملائك في العمل الوصول بسهولة إلى الرسومات، كما يتم حفظها بشك...