OvationCXM هي أول شركة لإدارة تجارب العملاء (CXM) تساعد الشركات والأنظمة البيئية الشريكة لها على تقديم تجارب استثنائية للعملاء من خلال فتح المعلومات الصامتة لتوسيع الرؤية والتعاون والتواصل عبر النظام البيئي بأكمله للمؤسسة. في الوقت الحقيقي. قبل أن يشعر العملاء بالإحباط ويغادرون. ودون تغيير الأنظمة القديمة أو الحاجة إلى سطر واحد من التعليمات البرمجية. تتضمن منصة OvationCXM، CXMEngine، موصلات معدة مسبقًا لأكثر التقنيات شيوعًا في العالم، مما يؤدي إلى كسر الصوامع بين الأنظمة المنفصلة حتى تتمكن الشركات من إدارة رحلة العميل بأكملها، من البداية إلى النهاية. يعمل حل الرحلات الخاص بالمنصة على تمكين المؤسسات من تصميم الرحلات وتعديلها بسرعة، في اللحظات المهمة لمساعدة العملاء في الوصول إلى وجهتهم. ما إذا كانت نقاط الاتصال تحدث داخل المؤسسة أو خارجها مع شركاء خارجيين. يتم عرض الوظائف الإضافية الذكية، مثل توصيل المعرفة الذكي في الوقت المناسب والتواصل عبر القنوات، في لوحة زجاجية واحدة، مما يلغي الحاجة إلى التبديل بين الأنظمة. تختار المؤسسات المهووسة بالعملاء، بدءًا من الخدمات المالية إلى الرعاية الصحية ومقدمي التكنولوجيا، محرك CXMEngine الخاص بـ Ovation لتصميم وإدارة تجارب عملاء مخصصة وغير محدودة على نطاق واسع. نشرت OvationCXM تقرير تأثير CXM للخدمات المالية، والذي استطلع آراء أكثر من 4000 من عملاء الخدمات المصرفية التجارية حول تجربتهم مع مؤسستهم المالية وعلموا أن 3 من 4 شركات قد تخلت عن إعداد منتج/خدمة جديدة بسبب الإحباطات، بما في ذلك عدد كبير جدًا من الأشخاص والشركات المشاركة في رحلتهم، ونقص المعلومات والتعليمات. يمكن تنزيل التقرير الكامل على موقع OvationCXM.com. يقع المقر الرئيسي لشركة OvationCXM في تيبورون، كاليفورنيا، مع قوة عاملة تعمل عن بعد على مستوى البلاد. تعرف على المزيد حول كيفية امتلاك الرحلة وتوجيه التجربة. وأطلق العنان لفوائد توفير رحلة عملاء سلسة وشاملة على Ovationcxm.com.

الموقع الإلكتروني: ovationcxm.com

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