بدائل - Outgrow
Issuu
issuu.com
أنشئ دفاتر صور متحركة تفاعلية ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وصور GIF والمزيد من ملفات PDF. اكتشف قوة أدوات النشر الرقمي وتسويق المحتوى هنا!
Showpad
showpad.com
تدمج منصة تمكين المبيعات Showpad برامج التدريب والتوجيه الرائدة في الصناعة مع حلول المحتوى المبتكرة، مما يؤدي إلى زيادة المبيعات.
FlippingBook
flippingbook.com
يمكنك تحويل ملفات PDF البسيطة إلى مستندات تفاعلية وجذابة بمظهر احترافي وإدارة أدوات التسويق وتحليل الملفات والمزيد.
Allego
allego.com
الشركة الرائدة في السوق في مجال حلول التعلم والتمكين الافتراضية. قم بتحويل مؤسستك باستخدام النظام الأساسي المحمول المصمم للفرق الموزعة اليوم.
Storylane
storylane.io
يساعد Storylane الشركات على إنشاء عروض توضيحية تفاعلية للمنتجات ومشاركتها مع عملائها المحتملين في 10 دقائق. قم بإشراك المستخدمين وتعزيز التحويلات باستخدام برنامج العرض التفاعلي للمنتج من StoryLane.
Contentstack
contentstack.com
التجارب الرقمية التي تريدها في كل مكان انقل أعمالك إلى المزيد من الأماكن باستخدام DXP الوحيد المؤتمت بالكامل والقابل للتركيب والذي يتم تشغيله بواسطة نظام إدارة المحتوى بدون رأس رقم 1
Foleon
foleon.com
أيًا كان الشخص الذي تستهدفه، فهو المحتوى الذي يجذب جمهورك، ويملأ المسار، ويحقق النتائج. لذا اجعل لك تجربة.
Joomag
joomag.com
قم بإنشاء ونشر وتوزيع وتتبع وتحقيق الدخل من المجلات الرقمية والكتالوجات والكتيبات والرسائل الإخبارية باستخدام منصة Joomag الرقمية الشاملة.
ClearSlide
clearslide.com
نحن نطمح إلى جعل كل تفاعل مع العملاء ناجحًا. يجب أن تكون كل رسالة بريد إلكتروني وكل اجتماع وكل عرض تقديمي مذهلة. يوفر ClearSlide نظامًا أساسيًا متكاملاً لمشاركة المبيعات يجمع بين إدارة المحتوى والاتصالات المتكاملة وتحليلات المشاركة والبيع الموجه لتعزيز المشاركة الديناميكية مع المشترين وزيادة استثمار...
OneMob
onemob.com
نقدم لكم OneMob - النظام الأساسي المتكامل لإنشاء ومشاركة وتتبع المواقع الصغيرة الجميلة في ثوانٍ! سواء كنت تعمل في مجال المبيعات أو التسويق أو نجاح العملاء أو كنت منشئ محتوى، فإن OneMob لديه كل ما تحتاجه لرفع مستوى انتشارك وجذب المزيد من الاهتمام والمشاركة والاستجابات. باستخدام منشئ المواقع الصغيرة ا...
Consensus
goconsensus.com
الإجماع هو منصة التشغيل الآلي للعرض التجريبي الذكي التي تستخدمها أفضل الشركات في العالم لتوسيع نطاق المبيعات المسبقة، وتعزيز فرق المبيعات لديها، وتعزيز تجربة الشراء. تقوم فرق ما قبل البيع والمبيعات الفنية بأتمتة العروض التوضيحية المتكررة للمنتج مما يسمح لهم بإعادة تخصيص ذلك الوقت للأنشطة ذات القيمة ...
Tourial
tourial.com
اسمح للمشترين بالتفاعل مع منتجك مباشرة من موقع الويب الخاص بك. عندما لا تكون الخدمة الذاتية خيارًا (أو تكون صعبة حقًا)، فإن العروض التوضيحية التفاعلية ستجعلك أكثر توجهاً نحو المنتج دون الحاجة إلى المصعد الكبير.
Uberflip
uberflip.com
Uberflip عبارة عن منصة وبرنامج لتجربة المحتوى يمكّن المسوقين من إنشاء تجارب رقمية مع محتوى لكل مرحلة من رحلة المشتري.
PathFactory
pathfactory.com
يعمل PathFactory على إزالة الاحتكاك من كل مرحلة من مراحل دورة حياة العميل، مما يساعد المسوقين على تقديم تجربة أفضل للعملاء وتسريع الإيرادات.
ScreenSpace
screenspace.io
In a world of distractions, oversaturated markets, & millennials… Marketing & sales teams rely on ScreenSpace to break through the noise → emotionally engage high-quality customers → and guide them on an irresistible journey to YES! Let’s be honest → Your customers are overwhelmed. Generic Videos • ...
SPCE
spce.com
توفر SP_CE غرفًا رقمية حيث يمكنك دعوة الأشخاص ومشاركة المحتوى والتعاون بأمان. كل ذلك مع الحصول على رؤى قابلة للتنفيذ حول رحلة المشترين. عادةً ما يكون لدى عملائنا ثلاثة أشياء مشتركة: 1. دورات مبيعات طويلة. 2. جهات اتصال متعددة لإبرام صفقة، والعديد من أصحاب المصلحة داخليًا ومن جانب المشترين الذين يحتا...
Aligned
alignedup.com
فرق المبيعات - ببساطة، ALIGNED عبارة عن غرفة مبيعات رقمية - منصة تعاون لفريقك والمشترين. فهو يتيح لك تنسيق الصفقات المعقدة، وزيادة مشاركة المشتري، واختصار الوقت اللازم لتحقيق القيمة. كيف؟ يعمل برنامج Aligned على تبسيط جميع اتصالات العملاء والمحتوى والعمليات والأدوات في مساحة عمل مخصصة واحدة للعملاء ...
DCatalog
dcatalog.com
تعد DCatalog الشركة الرائدة في صناعة النشر الرقمي منذ عام 2008. تعمل منصتنا على تمكين الناشرين ومنشئي المحتوى ومحترفي التسويق والتجارة الإلكترونية من إنشاء تجارب رقمية جذابة ونشرها بسهولة. بفضل تقنية HTML5 Flip Book المتقدمة لدينا، يمكن عرض المحتوى الخاص بك على أي جهاز. ما عليك سوى تحميل ملف PDF الخ...
OneIQ
oneiq.com
قم بتحسين تجربة التطبيق والتكاليف والموارد من خلال تمكين الفرق من خلال رؤى قابلة للتنفيذ تعتمد على الذكاء الاصطناعي وسياق مشترك ومترابط عبر جميع الطبقات.
Navattic
navattic.com
تعمل Navattic على تمكين فرق الذهاب إلى السوق من إنشاء عروض توضيحية تفاعلية للمنتجات على الفور. نحن نساعد المئات من فرق المبيعات والتسويق على تعزيز مبادرات النمو التي يقودها المنتج عبر مسار المبيعات والتسويق: - تحويل زوار موقع الويب: اجذب المزيد من العملاء المحتملين المؤهلين من خلال عملاء CTA الجدد ا...
Sprinklr
sprinklr.com
خدمة Sprinklr عبارة عن منصة سحابية موحدة لخدمة العملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح تجربة سلسة للعملاء والوكلاء عبر أكثر من 30 قناة رقمية واجتماعية وصوتية، وتوفر رؤى قابلة للتنفيذ وقابلة للتطوير في الوقت الفعلي - مما يلغي الحاجة إلى أي حل آخر. خدمة Sprinklr - - تمكن العملاء من التفاعل مع علامتك الت...
Mediafly
mediafly.com
محطة B2B الأولى والوحيدة لتمكين الإيرادات كل ما يحتاجه فريقك لإشراك المشترين، وإعداد البائعين، وتحديد القيمة، وتحسين الأداء باستمرار. منصة معيارية واحدة - تحقق نموًا متوقعًا في الإيرادات على نطاق واسع.
Foundry
foundryco.com
قم بتحويل أهم حساباتك من خلال تنسيق ABM القائم على النوايا من Foundry - مما يؤدي إلى مسار أكبر وأفضل.
RELAYTO
relayto.com
يقوم RELAYTO بتحويل ملفات PDF والعروض التقديمية ومقاطع الفيديو والمحتويات الأخرى إلى تجارب ويب تفاعلية مع العلامات التجارية الفورية والتحليلات والمزيد
Paperflite
paperflite.com
قم بتنظيم وتنظيم وتوزيع الضمانات التسويقية الخاصة بك، وتتبع أدائها ومشاركتها في الوقت الفعلي باستخدام Paperflite.
Hubilo
hubilo.com
أنشئ أحداثًا أفضل تحقق إيرادات حقيقية. يمثل كل حدث فرصة لزيادة الإيرادات، بغض النظر عن مكان حدوثه. قم بإعطاء الأولوية لخط الأنابيب من منصة واحدة مع ندوات عبر الإنترنت وحفلات مشاهدة وعروض توضيحية ومؤتمرات وأحداث شخصية تؤدي إلى التحويل.