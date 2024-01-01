Ottawa Sun

قراءة آخر الأخبار العاجلة والتحديثات والعناوين. تقدم أوتاوا صن معلومات عن أحدث الأحداث الوطنية والدولية والمزيد. أوتاوا صن هي صحيفة يومية تصدر في أوتاوا، أونتاريو، كندا. تم نشره بواسطة صن ميديا. بدأ النشر في عام 1983 باسم أوتاوا صنداي هيرالد، حتى استحوذت عليها شركة تورونتو صن للنشر في عام 1988. في أبريل 2015، استحوذت بوستميديا ​​على أوراق صن ميديا.

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