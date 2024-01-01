Ottawa Citizen

Ottawa Citizen

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الموقع الإلكتروني: ottawacitizen.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قراءة آخر الأخبار العاجلة والتحديثات والعناوين. يقدم Ottawa Citizen معلومات حول أحدث الأحداث الوطنية والدولية والمزيد. أوتاوا سيتيزن هي صحيفة يومية تصدر باللغة الإنجليزية مملوكة لشركة Postmedia Network في أوتاوا، أونتاريو، كندا.

الموقع الإلكتروني: ottawacitizen.com

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