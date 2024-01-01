بدائل - Orion

Verizon

Verizon

verizon.com

Verizon هو مشغل شبكة لاسلكية أمريكي كان يعمل سابقًا كقسم منفصل لشركة Verizon Communications تحت اسم Verizon Wireless.

Voxer

Voxer

voxer.com

Voxer هي شركة لتطوير تطبيقات الهاتف المحمول مقرها سان فرانسيسكو، وتشتهر بتطبيق Voxer Walkie Talkie المجاني للهواتف الذكية. تم تأسيس Voxer Walkie Talkie على يد توم كاتيس ومات راني، وهو عبارة عن نظام "اضغط لتتحدث" المباشر ونظام رسائل صوتية. يتم تسليم الرسائل على Voxer مباشرة أثناء تسجيلها ثم يتم تسلي...

Zello

Zello

zello.com

Zello هو تطبيق المراسلة الصوتية الرائد بنظام الضغط والتحدث للفرق والشركات في جميع أنحاء العالم، حيث يقوم بتحويل أجهزة iOS وAndroid وWindows إلى أجهزة اتصال لاسلكية تقوم أيضًا بتسجيل الرسائل وتتبع الموقع وإرسال تنبيهات الطوارئ. يقوم مسؤولو الحساب بإضافة الفرق وإزالتها وتجميعها معًا من خلال وحدة تحكم ...

Yac

Yac

yac.com

Yac هي طريقة سريعة وسهلة للتعاون بشكل غير متزامن مع فريقك في الوقت الذي يناسبك. استبدل الاجتماعات بأكملها وشارك المعلومات بشكل أسرع بملاحظة صوتية واحدة أو مشاركة شاشة غنية بالسياق واستعد يومك.

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