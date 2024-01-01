Original Software

Original Software

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الموقع الإلكتروني: originalsoftware.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Original Software على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تحظى منصة اختبار المؤسسات الخاصة بنا بثقة مئات الشركات في تقليل المخاطر الناجمة عن الأخطاء والتحديثات الفاشلة وتوفير ما يصل إلى 60% من الوقت المستغرق في الاختبار. انطلق إلى المستقبل باستخدام نظام أساسي واحد قوي لإدارة الاختبارات الخاصة بك والتقاطها وتشغيلها تلقائيًا عبر نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) ومجموعة التكنولوجيا بأكملها. تطبيق داخلي أو سحابي أو تطبيق مخصص أو شاشة خضراء - يتم اختباره عبر كل منهم.
الفئات:
Business
أدوات اختبار البرمجيات

الموقع الإلكتروني: originalsoftware.com

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