Original Software

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

تحظى منصة اختبار المؤسسات الخاصة بنا بثقة مئات الشركات في تقليل المخاطر الناجمة عن الأخطاء والتحديثات الفاشلة وتوفير ما يصل إلى 60% من الوقت المستغرق في الاختبار. انطلق إلى المستقبل باستخدام نظام أساسي واحد قوي لإدارة الاختبارات الخاصة بك والتقاطها وتشغيلها تلقائيًا عبر نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) ومجموعة التكنولوجيا بأكملها. تطبيق داخلي أو سحابي أو تطبيق مخصص أو شاشة خضراء - يتم اختباره عبر كل منهم.

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