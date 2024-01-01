东方日报 Malaysia

东方日报 Malaysia

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في نظر الجالية الصينية الماليزية، تعتبر صحيفة أورينتال ديلي صحيفة صينية يومية تجرؤ على نقل الحقيقة، وهي مستقلة ومحايدة، وهي الناطق الحقيقي باسم الشعب الذي يسمح للجمهور برؤية الحقيقة حول الأحداث الإخبارية. تأسست "أورينتال ديلي" في 29 سبتمبر 2002. ويقع مكتبها الرئيسي في العاصمة كوالالمبور، وهي صحيفة عالية الجودة للطبقة المتوسطة والعليا، مع التركيز على نقل المعرفة وتعزيز التقدم الاجتماعي. بفضل روح الجرأة لريادة الاتجاهات الجديدة، أصبحت أورينتال ديلي أول صحيفة يومية صينية في ماليزيا يتم نشرها بتنسيق صغير الحجم في 1 يوليو 2007.

الموقع الإلكتروني: orientaldaily.com.my

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