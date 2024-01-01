Ori

Ori

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: ori.co

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Ori على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تدريب واستنتاج الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع اقتصاديًا. مثيلات GPU حسب الطلب والدفع أولاً بأول. احجز الآلاف من وحدات معالجة الرسومات المخصصة في السحابة. وحدات معالجة الرسومات NVIDIA® H100 وA100 Tensor Core.
الفئات:
Software Development
برنامج Cloud Platform كخدمة (PaaS).

الموقع الإلكتروني: ori.co

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Ori. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Replit

Replit

replit.com

DigitalOcean

DigitalOcean

digitalocean.com

Netlify

Netlify

netlify.com

Vercel

Vercel

vercel.com

Heroku

Heroku

heroku.com

Zoho Creator

Zoho Creator

zoho.com

Gitpod

Gitpod

gitpod.io

PythonAnywhere

PythonAnywhere

pythonanywhere.com

Glitch

Glitch

glitch.com

Plesk

Plesk

plesk.com

Render

Render

render.com

IBM Cloud

IBM Cloud

ibm.com

قد يعجبك أيضًا

RunPod

RunPod

runpod.io

Lightning AI

Lightning AI

lightning.ai

Backend.AI

Backend.AI

backend.ai

Shadeform

Shadeform

shadeform.ai

CoreWeave

CoreWeave

coreweave.com

Cerebrium

Cerebrium

cerebrium.ai

Qwak

Qwak

qwak.com

Deepgram

Deepgram

deepgram.com

Texel

Texel

texel.ai

dstack

dstack

dstack.ai

AWS Console

AWS Console

amazon.com

PODS

PODS

pods.com

استكشاف

المنتجات

تنزيل

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2024 WebCatalog, Inc.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية