بدائل - Organimi

Creately

creately.com

Creately عبارة عن منصة تعاون مرئية. فهو يمكّن الفرق من الانتقال من التفكير إلى التخطيط والتنفيذ في نفس المساحة المرئية. أضف أفكارًا بصريًا إلى أطر عمل مختلفة أو عمليات خرائط أو تدفقات أو مؤسسات بأكملها، وقم بإنشاء مستندات معمارية تقنية، فالاحتمالات لا حصر لها مع أكثر من 10000 قالب يأتي مع النظام الأ...