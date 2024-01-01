يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Orderli على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

Orderli هو طلب على جانب الطاولات للحانات والحانات في أوروبا. يعمل Orderli دون تنزيل تطبيق، ويمكن للضيوف مسح رمز الاستجابة السريعة الموجود على الطاولة وتصفح القائمة وطلب ما يريدون.

الموقع الإلكتروني: orderli.com

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