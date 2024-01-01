Orderli

Orderli

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: orderli.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Orderli على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Orderli هو طلب على جانب الطاولات للحانات والحانات في أوروبا. يعمل Orderli دون تنزيل تطبيق، ويمكن للضيوف مسح رمز الاستجابة السريعة الموجود على الطاولة وتصفح القائمة وطلب ما يريدون.

الموقع الإلكتروني: orderli.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Orderli. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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