OrdaSoft

OrdaSoft

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: ordasoft.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من OrdaSoft على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

OrdaSoft هي شركة تصميم وتطوير ويب متخصصة في إنشاء مواقع الويب باستخدام منصات CMS الشهيرة مثل Joomla وDrupal وWordPress. س تأسست OrdaSoft منذ أكثر من 10 سنوات وتتمتع بخبرة واسعة في مجال تصميم وتطوير الويب. لقد أنشأوا أكثر من 120 قالب Joomla، و35 سمة WordPress، و30 سمة Drupal. إنها توفر مجموعة واسعة من قوالب مواقع الويب والموضوعات لمختلف الصناعات وحالات الاستخدام، بما في ذلك الأعمال التجارية والعقارات والسيارات والمدونات والمزيد. تتوفر العديد من هذه القوالب مجانًا بالإضافة إلى الإصدارات المتميزة. بالإضافة إلى القوالب، تقوم OrdaSoft أيضًا بتطوير وبيع ملحقات Joomla والمكونات الإضافية التي تضيف وظائف متنوعة إلى مواقع الويب، مثل إدارة المركبات وإدارة العقارات ومكتبات الحجز والمزيد. توفر الشركة خدمات تطوير الويب الاحترافية والدعم لمساعدة العملاء على إنشاء مواقعهم على الويب وصيانتها. لديهم فريق من المطورين والمصممين ذوي الخبرة. تركز OrdaSoft بقوة على إنشاء حلول مواقع ويب سريعة الاستجابة ومتوافقة مع الأجهزة المحمولة وقابلة للتخصيص والتي تلبي احتياجات الشركات والمؤسسات المختلفة. لديهم مجتمع ومنتدى نشط عبر الإنترنت حيث يمكن للعملاء الحصول على الدعم وتقديم التعليقات ومناقشة موضوعات تطوير الويب.

الموقع الإلكتروني: ordasoft.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ OrdaSoft. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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