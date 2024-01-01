OrdaSoft هي شركة تصميم وتطوير ويب متخصصة في إنشاء مواقع الويب باستخدام منصات CMS الشهيرة مثل Joomla وDrupal وWordPress. س تأسست OrdaSoft منذ أكثر من 10 سنوات وتتمتع بخبرة واسعة في مجال تصميم وتطوير الويب. لقد أنشأوا أكثر من 120 قالب Joomla، و35 سمة WordPress، و30 سمة Drupal. إنها توفر مجموعة واسعة من قوالب مواقع الويب والموضوعات لمختلف الصناعات وحالات الاستخدام، بما في ذلك الأعمال التجارية والعقارات والسيارات والمدونات والمزيد. تتوفر العديد من هذه القوالب مجانًا بالإضافة إلى الإصدارات المتميزة. بالإضافة إلى القوالب، تقوم OrdaSoft أيضًا بتطوير وبيع ملحقات Joomla والمكونات الإضافية التي تضيف وظائف متنوعة إلى مواقع الويب، مثل إدارة المركبات وإدارة العقارات ومكتبات الحجز والمزيد. توفر الشركة خدمات تطوير الويب الاحترافية والدعم لمساعدة العملاء على إنشاء مواقعهم على الويب وصيانتها. لديهم فريق من المطورين والمصممين ذوي الخبرة. تركز OrdaSoft بقوة على إنشاء حلول مواقع ويب سريعة الاستجابة ومتوافقة مع الأجهزة المحمولة وقابلة للتخصيص والتي تلبي احتياجات الشركات والمؤسسات المختلفة. لديهم مجتمع ومنتدى نشط عبر الإنترنت حيث يمكن للعملاء الحصول على الدعم وتقديم التعليقات ومناقشة موضوعات تطوير الويب.

الموقع الإلكتروني: ordasoft.com

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