بدائل - Optimum

CenturyLink

centurylink.com

توفر خدمات شبكة الأعمال CenturyLink وصولاً سريعًا وموثوقًا إلى الإنترنت عبر شبكتنا العالمية المتنوعة وعالية الأداء. نحن نوفر إمكانية الاتصال في أكثر من 60 دولة بأكثر من 72 تيرابت في الثانية من الإنتاجية العالمية. تتميز شبكتنا بأكثر من 48 تيرابت في الثانية من سعة النظير العالمية، وتمتد لأكثر من 450.0...