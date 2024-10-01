بدائل - Opti Signs
Verkada
verkada.com
Verkada هي أكبر شركة منصة للأمن المادي B2B قائمة على السحابة في العالم. تقدم Verkada فقط ستة خطوط إنتاج - كاميرات مراقبة الفيديو، والتحكم في الوصول، وأجهزة الاستشعار البيئية، وأجهزة الإنذار، وأماكن العمل، وأجهزة الاتصال الداخلي - متكاملة مع منصة برمجية واحدة قائمة على السحابة. تم تصميم Verkada مع أخ...
Skedda
skedda.com
Skedda هي منصة عالمية رائدة لإدارة المكاتب والعمل المختلط، تخدم أكثر من 12000 عميل وما يقرب من مليوني مستخدم، بما في ذلك IBM وSiemens وMercedes-Benz وجامعة هارفارد. نحن نحدد مستقبل تجربة مكان العمل، ونساعد الشركات على تصميم تجارب وتفاعلات هادفة وسلسة ومتكاملة للموظفين في مكان العمل المختلط. تتكامل S...
Autonix
autonix.io
Autonix عبارة عن واجهة أمامية ديناميكية قابلة للتتبع لمولد رمز الاستجابة السريعة مع واجهة خلفية لحل إدارة الزوار. نحن نمكن الشركات من جمع وعرض نشاط الزيارة باستخدام لوحة معلومات قوية تقدم تقارير عن مؤشرات الأداء الرئيسية المهمة. تتيح خيارات تسجيل وصول الزائر لدينا عبر رمز الاستجابة السريعة أو Kiosk ...
Envoy
envoy.com
يعد Envoy Workplace الحل الوحيد المتكامل الذي يجمع كل ما تحتاجه لإدارة مكان عملك وتحسينه، بدءًا من حجز المكاتب والغرف وحتى إدارة التسليم وتحليلات الإشغال الموحدة. لقد أعاد Envoy تعريف كيفية ترحيب الشركات بالزائرين، وتحسين التجربة في الموقع، وحجز المكاتب وغرف الاجتماعات، وإدارة عمليات التسليم، والوصو...
Kisi
getkisi.com
www.getkisi.com Kisi هو نظام الأمان المادي الرائد في الصناعة للمنشآت الحديثة. إن تزويد أعضاء فريقك بنظام دخول بدون مفتاح يؤدي إلى أكثر من مجرد إزالة المفاتيح، بل إنه يبني ثقافة مكتبية نابضة بالحياة. تعمل لوحة التحكم البسيطة على الويب والتطبيق سهل الاستخدام على توفير وقت المسؤولين والموظفين، مما يؤدي...
Robin
robinpowered.com
هل تريد ارتباكًا أقل ومزيدًا من الوضوح؟ قم بإدارة مساحة مكتبك بثقة. Robin هو النظام الأساسي لإدارة مكان العمل الذي يعمل على تبسيط عمليات الإنتاجية داخل المكتب. نحن نساعد المؤسسات العالمية على تحسين مساحاتها من خلال برامج حجز المكاتب والغرف الرائدة والأتمتة والتحليلات. تعتمد آلاف الشركات مثل RiotGame...
Securly
securly.com
سحابة حقيقية. جميع الأجهزة. حافظ على أمان طلابك على جميع الأجهزة باستخدام مرشح الويب المعتمد على السحابة من Securly. احصل على رؤية كاملة للنشاط عبر الإنترنت، وقم بتنزيل التقارير أو إرسالها بالبريد الإلكتروني، واحصل على إشعارات للمحتوى الذي تم الإبلاغ عنه باستخدام محرك الذكاء الاصطناعي الأكثر تطورًا ...
deskbird
deskbird.com
Deskbird هو تطبيق لإدارة مكان العمل الذي يضع الموظفين في المقام الأول. توفر المنصة تجربة سلسة وسهلة الاستخدام، مما يسمح للمستخدمين بالتحقق بسهولة من نسبة إشغال المكتب وتعديل جدولهم وفقًا لذلك. بنقرتين فقط، يمكنك حجز مكتب على تطبيق الهاتف المحمول أو سطح المكتب أو Slack أو MS Teams. ولهذا السبب يحبها ...
The Receptionist
thereceptionist.com
تم تصميم موظف الاستقبال لجهاز iPad للمساعدة في تهدئة فوضى الزائرين في مكتبك الأمامي. يتعامل نظامنا مع مهام مثل تسجيل وصول الضيف وإشعاراته، وتخزين معلومات الزائر، وطباعة الشارات حتى تتمكن من التركيز على إجراء اتصالات أكثر فائدة مع زوار موقعك. باستخدام The Receptionist for iPad، يمكنك إنشاء مسارات عمل...
OfficeRnD
officernd.com
OfficeRnD هو بائع برامج عالمي يتمتع بخبرة ثماني سنوات في مساعدة الآلاف من الشركات على تبسيط الإدارة المرنة والمختلطة لأماكن العمل. نحن نساعد الشركات على الانتقال من البيئات المكتبية التقليدية إلى البيئات المختلطة من خلال حلول وتحليلات متكاملة سهلة الإعداد والاستخدام لتحقيق إدارة الموارد الأكثر فعالي...
WaitWell
waitwell.ca
WaitWell عبارة عن منصة انتظار وحجز مصممة لمواقع الخدمة المزدحمة، مما يضمن وصول الزوار إلى المكان المناسب، في الوقت المناسب، والاستعداد الكامل لخدمتهم. تتضمن حالات الاستخدام الأساسية لدينا ما يلي: - إدارة قائمة الانتظار: استبدل القوائم الفعلية بقائمة انتظار افتراضية مناسبة. يمكن للزائرين الانضمام إلى...
Teamgo
teamgo.co
نحن نستخدم برنامج Teamgo منذ 15 شهرًا حتى الآن ووجدنا أنه لا يقدر بثمن في المساعدة في إدارة الزوار لدينا." - إس. موريس - سيغير Landmark Teamgo طريقة تفكيرك في إدارة الزوار. أبهر ضيوفك بعلامة الزائر سهلة الاستخدام التي تعمل باللمس في الحل الذي يبدو احترافيًا، وسهل الإعداد ويسعد استخدامه، يتميز برنامج...
Nibol
nibol.com
Nibol هو تطبيق سهل الاستخدام يجمع بين نظام إدارة المكاتب ومساحات العمل القابلة للحجز. فهو يمنح الموظفين حرية العمل من أي مكان، سواء كان ذلك مكتب الشركة أو منزلهم أو مساحة عمل مشتركة.
Eden Workplace
eden.io
Eden عبارة عن منصة SaaS شاملة تم تصميمها لمساعدة فرق Workplace وعمليات الأفراد وتكنولوجيا المعلومات على تحقيق العجائب. تقدم Eden أدوات سهلة الاستخدام لتجربة مكان العمل، مصممة مع وضع تجربة الموظف وعالم العمل الجديد في الاعتبار. تتضمن مجموعة المنتجات حجز المكاتب وإدارة الزوار والتذاكر الداخلية وجدولة ...
Zynq
zynq.io
منصة شاملة تساعد المكاتب والأفراد على استخدام المساحة الخاصة بهم وإدارتها وتحسينها. تعمل Zynq على تمكين الشركات في جميع أنحاء العالم من تبني العمل المختلط من خلال المكاتب الذكية وحجوزات الغرف وإدارة الزوار وأجهزة فحص الصحة واللقاحات وأدوات التعاون وغير ذلك الكثير. توفر تحليلات المؤسسة الشاملة للشركا...
Joan
getjoan.com
Joan هو نظام شامل لإدارة مكان العمل مصمم لتحسين استخدام مساحة العمل وتعزيز إنتاجية الموظفين وتبسيط الجوانب المختلفة لإدارة المكاتب. لماذا جوان: - حلول شاملة: إدارة الغرف والمكاتب والأصول والزوار بسهولة. - التثبيت بدون جهد: إعداد بسيط بدون كابلات أو أسلاك أو إنشاءات. - التكامل السلس: يتكامل بسلاسة مع...
Qminder
qminder.com
خصم 20% على Qminder لجميع عملاء Qless! >>> يعمل نظام Qminder على تمكين مؤسستك من تقديم تجارب انتظار استثنائية ويسمح للمديرين بتحسين جودة الخدمة. نحن نعمل على تبسيط تدفقات خدمة العملاء من خلال حلول سهلة الاستخدام لكل من موظفيك وزوارك. قم بتوفير تسجيل الوصول الذاتي أو تسجيل الدخول عن بعد للتخلص من الخ...
Matrix Booking
matrixbooking.com
تدعم شركة Matrix Booking Ltd المؤسسات لإدارة وإطلاق إمكانات مكاتبها الساخنة وقاعات الاجتماعات وغيرها من الموارد القابلة للحجز بشكل فعال. يوفر نظام حجز المكاتب الخاص بـ Matrix Booking برنامجًا رائدًا عالميًا لحجز موارد البرامج كخدمة (SaaS) والتعاون في مكان العمل. يتيح تصميمه ووظائفه المتقدمة للمؤسسات...
UrSpayce
urspayce.com
UrSpayce هو برنامج متكامل لإدارة أماكن العمل قائم على السحابة ويساعد الشركات على إدارة أماكن العمل والقوى العاملة المختلطة. إنه يبسط حياة الموظفين والزوار والبائعين من خلال التكنولوجيا التي تقود العمليات الشاملة. تعمل UrSpayce على تحويل أماكن العمل اليوم باستخدام تكنولوجيا الغد. قم بالتسجيل مجانًا ع...
Dibsido
dibsido.com
التطبيق للتشغيل اليومي لمكتبك. قم بإدارة مكتبك ومكاتب الكتب وسيارات الشركة وأماكن وقوف السيارات في تطبيق سهل الاستخدام.
Archie
archieapp.co
تقوم شركة Archie بتشغيل الآلاف من المكاتب الحديثة ومساحات العمل المشتركة في جميع أنحاء العالم، وتقدم حلاً متكاملاً يتضمن حجز غرف الاجتماعات والمكاتب وإدارة الزوار وتحليلات مساحة العمل وبرامج العمل المشترك. واجهة مستخدم حديثة وميزات إدارية قوية وتجربة مستخدم لا مثيل لها تميز Archie عن الحلول الأخرى. ...
Nexudus
nexudus.com
Nexudus هي منصة رائدة ذات علامة بيضاء تم تصميمها لمساعدتك على إدارة وتعزيز مساحات العمل والعمل الجماعي المرنة وتنمية شبكة عملائك وبناء مجتمع احترافي حول مساحتك. يقوم Nexudus بأتمتة معظم المهام المتعلقة بإدارة مساحات العمل المرنة، مما يوفر الوقت لك ولأعضائك. يجمع Nexudus بين مجموعة من الأدوات التي تو...
Tactic
gettactic.com
Tactic هو النظام الأساسي المختلط لإدارة مكان العمل رقم 1 لسبب واحد بسيط، وهو أن عملاؤنا يحبوننا. يستخدمه عملاء مثل Microsoft والأمم المتحدة وGrammarly وجامعة نورث وسترن، مما يجعل الرحلة إلى المكتب ممتعة. من خلال عمليات التكامل مع Google وMicrosoft 365 وSlack وZoom، تم دمج حلنا الشامل بشكل أنيق في سي...
Wayleadr
wayleadr.com
في Wayleadr، نعتقد أن الطريقة التي يصل بها موظفوك إلى العمل يمكن أن تغير الحالة المزاجية وقيمة عملك. باعتبارها منصة الوصول رقم 1 في العالم، تساعد Wayleadr المزيد من الأشخاص على الوصول بشكل أسهل وأسرع وبضغط أقل. من خلال تحويل مساحاتك الفعلية، مثل مواقف السيارات والمكاتب وغرف الاجتماعات، إلى مساحات ذك...
Appspace
appspace.com
أنشئ تجربة استثنائية وتعاونية في مكان العمل باستخدام أدوات الاتصال وإدارة المساحة البسيطة التي يحتاجها فريقك للبقاء على اتصال، سواء كانوا في العمل أو في المنزل أو أثناء التنقل. تقدم Appspace حلولاً ودعمًا عالميًا لآلاف العملاء الذين يثقون بنا لمساعدتهم على التواصل مع فرقهم وتحديث تجاربهم في أماكن ال...
Raydiant
raydiant.com
يمكن الوصول إلى أجهزتنا القابلة للتوصيل والتشغيل وواجهة النظام الأساسي الجاهزة للمؤسسات القائمة على السحابة (مع سوق يضم أكثر من 100 تطبيق) من أي مكان، من خلال برنامج آمن يتميز بوقت تشغيل بنسبة 99.9% وحماية من مخاطر الأمن السيبراني. يمكنك التحكم في المحتوى الذي يتم تشغيله على شاشاتك وإدارته، عبر 10 إ...
Happy Visitor
happy-visitor.com
قم بتبسيط عملية تسجيل الدخول والخروج للزائرين من خلال أفضل نظام لإدارة الزوار لدينا. تتبع وإدارة الزوار والسعاة والسجلات والمواد وتصاريح العمل والمواد الاستهلاكية وحجز المقاعد ومركبات التوصيل وحركة المرور الخارجية للموظفين.
Swiftlane
swiftlane.com
التحكم في الوصول المستند إلى السحابة Swiftlane للمباني السكنية والمكاتب والمباني التجارية متعددة الأسر. الاتصال الداخلي عبر الفيديو، الوصول عبر الهاتف المحمول والوجه، الوصول إلى بطاقة المفتاح.
Gfacility
gfacility.com
تهدف Gfacility، التي يقع مقرها في بلجيكا، إلى مساعدة الشركات من جميع الأحجام والمواقع على تحقيق إمكانات أعمالها من خلال إنشاء نظام بسيط لإدارة المرافق يتمتع بالذكاء التكنولوجي. الحل الذي نقدمه هو عبارة عن منصة شاملة تدمج مجموعة واسعة من الوظائف وتعمل على تحسين جميع العمليات التجارية. نحن، في Gfacili...
Visitdesk
visitdesk.io
Visitdesk هو نظام ذكي لإدارة الزوار، فهو يساعد على توفير تجربة سعيدة في التعامل مع بيانات الزوار.