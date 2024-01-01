بدائل - OpSense

Verizon

Verizon

verizon.com

Verizon هو مشغل شبكة لاسلكية أمريكي كان يعمل سابقًا كقسم منفصل لشركة Verizon Communications تحت اسم Verizon Wireless.

Roambee

Roambee

roambee.com

توفر Roambee رؤية أفضل لسلسلة التوريد عند الطلب، من أجل تسليم الشحنات والأصول في الوقت المحدد وبالكامل وفي حالتها في أي مكان في العالم. تعمل أكثر من 300 مؤسسة على تحسين تجربة العملاء ومستويات الخدمة وجودة المنتج والدورات النقدية وكفاءة الأعمال والاستدامة من خلال رؤى وبصيرة Roambee في الوقت الفعلي. أ...

KABOB

KABOB

kabob.io

Kabob Retail Cloud عبارة عن منصة شاملة لتكنولوجيا البيع بالتجزئة مصممة لدعم المتاجر والعلامات التجارية. توفر المنصة مجموعة من التطبيقات الأساسية والإرشادية لمساعدة الشركات على أتمتة وتبسيط الجوانب المختلفة لعملياتها. تشمل التطبيقات الأساسية التي تقدمها Kabob ما يلي: * شاشات العرض - حل لإدارة اللافت...

Zippin

Zippin

getzippin.com

قامت Zippin بتطوير الجيل التالي من تقنية الدفع بدون دفع مما يتيح لتجار التجزئة نشر التسوق بدون احتكاك بسرعة في متاجرهم. يستخدم نهج Zippin الذي ينتظر الحصول على براءة اختراع الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتكنولوجيا دمج أجهزة الاستشعار لإنشاء أفضل تجربة للمستهلك: التخلص من طوابير الخروج والماسحات ال...

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