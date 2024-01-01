OpSense

OpSense

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الموقع الإلكتروني: opsense.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من OpSense على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

OpSense is an Internet of Things (IoT) platform built for food safety and quality monitoring for retail and foodservice industries. The OpSense platform monitors temperature, humidity, open doors, HVAC conditions and more. OpSense helps prevent inventory loss, improve refrigeration efficiency, improve productivity across operations, facilities, equipment, and the workforce. The system also provides task management checklists, customizable alerts, and reports. OpSense is designed to deliver quick ROI by providing actionable insights that support immediate resolution of issues.
الفئات:
Business
Retail IoT Software

الموقع الإلكتروني: opsense.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ OpSense. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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