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لا تلتقط الهاتف مرة أخرى أبدًا. تستخدم Opkit الذكاء الاصطناعي لأتمتة المكالمات الهاتفية الروتينية للممارسات الطبية وشركات الرعاية الصحية عن بعد وغيرها من المؤسسات الرائدة في مجال تقديم الرعاية الصحية، مما يؤدي إلى القضاء على العمل اليدوي والأخطاء البشرية.

الموقع الإلكتروني: opkit.co

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