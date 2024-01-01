Opkit

Opkit

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الموقع الإلكتروني: opkit.co

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Opkit على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

لا تلتقط الهاتف مرة أخرى أبدًا. تستخدم Opkit الذكاء الاصطناعي لأتمتة المكالمات الهاتفية الروتينية للممارسات الطبية وشركات الرعاية الصحية عن بعد وغيرها من المؤسسات الرائدة في مجال تقديم الرعاية الصحية، مما يؤدي إلى القضاء على العمل اليدوي والأخطاء البشرية.

الموقع الإلكتروني: opkit.co

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Opkit. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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