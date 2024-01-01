OpenZeppelin

OpenZeppelin

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الموقع الإلكتروني: openzeppelin.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

OpenZeppelin is a leading provider of security tools, services, and libraries for blockchain developers. Their mission is to minimize the risk of launching and scaling smart contract-based applications. OpenZeppelin is trusted by many leading blockchain projects, having performed over 400 audits and securing over $15 billion in locked value. Their contracts and libraries are used by 100% of the top 20 DeFi protocols.

الموقع الإلكتروني: openzeppelin.com

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