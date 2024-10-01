بدائل - OpenSesame
Physics Wallah
physicswallah.live
الفيزياء هي الحب.التحضير الثاني عشر لـ IIT JEE & NEET. دروس مباشرة، محاضرات فيديو، سلسلة اختبارات، ملاحظات حكيمة للمحاضرات، واجبات موضوعية مع أفضل الأسئلة، تمرين ديناميكي وغير ذلك الكثير.
Coursera
coursera.org
كورسيرا عبارة عن منصة تعليمية عالمية عبر الإنترنت تأسست في عام 2012 من قبل أساتذة علوم الكمبيوتر في جامعة ستانفورد أندرو نج ودافني كولر والتي تقدم دورات تدريبية مفتوحة ضخمة عبر الإنترنت (MOOC) والتخصصات والدرجات العلمية والدورات المهنية والماجستير. تعمل كورسيرا مع الجامعات والمنظمات الأخرى لتقديم د...
Duolingo
duolingo.com
Duolingo (D(Y)OO-oh-LING-goh) هي عبارة عن منصة أمريكية تتضمن موقعًا إلكترونيًا لتعلم اللغة وتطبيقًا للهاتف المحمول، بالإضافة إلى اختبار تقييم إتقان اللغة الرقمي. تستخدم الشركة نموذج الفريميوم؛ يمكن الوصول إلى التطبيق والموقع الإلكتروني مجانًا، على الرغم من أن Duolingo يقدم أيضًا خدمة متميزة مقابل رس...
Testbook
testbook.com
مرحبًا بك في Testbook.com - موقع الإعداد للامتحانات الأكثر ثقة للامتحانات التنافسية. استعد لامتحانات مثل الخدمات المصرفية، وSSC، والسكك الحديدية، وGATE، وUPSC مع أكثر من 26000 اختبار وهمي والتدريب المباشر.
edX
edx.org
يمكنك الوصول إلى 2000 دورة تدريبية مجانية عبر الإنترنت من 140 مؤسسة رائدة حول العالم. اكتسب مهارات جديدة واحصل على شهادة إتمام. انضم اليوم.
Khan Academy
khanacademy.org
أكاديمية خان هي منظمة تعليمية أمريكية غير ربحية أنشأها سلمان خان عام 2008، بهدف إنشاء مجموعة من الأدوات عبر الإنترنت التي تساعد في تعليم الطلاب. تنتج المنظمة دروسًا قصيرة على شكل مقاطع فيديو. يتضمن موقعها الإلكتروني أيضًا تمارين ومواد تكميلية للمعلمين. جميع الموارد متاحة مجانًا لمستخدمي الموقع والتط...
LinkedIn Learning
linkedin.com
تساعد LinkedIn Learning، المنصة الرائدة للتعلم عبر الإنترنت، المؤسسات على زيادة مشاركة المتعلمين وتطوير المهارات التي يحتاجونها اليوم وغدًا. مع أكثر من 16000 دورة تدريبية يتم تدريسها من قبل خبراء حقيقيين من Lynda.com - وأكثر من 50 دورة جديدة تضاف كل أسبوع - تكون المكتبة محدثة دائمًا بالمحتوى التجاري...
Scribd
scribd.com
Scribd هي خدمة اشتراك في الكتب الإلكترونية والكتب الصوتية الأمريكية تتضمن مليون عنوان. تستضيف Scribd 60 مليون مستند على منصة النشر المفتوحة الخاصة بها. تأسست الشركة في عام 2007 على يد تريب أدلر، وجاريد فريدمان، وتيخون بيرنستام، ويقع مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، وتحظى الشركة بدعم من Kh...
Udemy Business
business.udemy.com
تساعد Udemy Business الشركات على الحفاظ على قدرتها التنافسية في مكان العمل سريع التغير اليوم من خلال تقديم محتوى تعليمي جديد حسب الطلب من خلال سوق محتوى قوي. مهمتنا هي مساعدة الموظفين على القيام بكل ما سيأتي بعد ذلك، سواء كان ذلك المشروع التالي الذي يجب التعامل معه، أو المهارات التي يجب تعلمها، أو ا...
HackerRank
hackerrank.com
HackerRank عبارة عن منصة لمهارات المطورين تساعد الشركات على تقييم مطوري البرامج بناءً على المهارات. يعتمد أكثر من 3000 عميل في جميع الصناعات، بما في ذلك 5 من أصل 8 بنوك تجارية رائدة في الولايات المتحدة، على تقييمات المهارات الآلية من HackerRank لتقييم وتوظيف المواهب الفنية من جميع أنحاء العالم. يثق ...
Skillshare
skillshare.com
Skillshare هو مجتمع تعليمي عبر الإنترنت مقره في الولايات المتحدة ويقدم مقاطع فيديو تعليمية. الدورات غير معتمدة ومتاحة فقط من خلال اشتراك مدفوع. تغطي الدورات في المقام الأول العمل الإبداعي، مع كمية أقل من الدورات التدريبية حول الأعمال وريادة الأعمال. تركز معظم الدورات على التفاعل، بهدف أساسي هو التع...
Codecademy
codecademy.com
تعلم المهارات التقنية التي تحتاجها للوظيفة التي تريدها. باعتبارنا روادًا في مجال التعليم عبر الإنترنت وتعلم البرمجة، فقد قمنا بتعليم أكثر من 45 مليون شخص باستخدام منهج دراسي تم اختباره وبيئة تعليمية تفاعلية. ابدأ باستخدام HTML وCSS وJavaScript وSQL وPython وData Science والمزيد.
Programiz
programiz.pro
Programiz عبارة عن منصة مصممة من قبل المبرمجين للمبرمجين، وتقدم مجموعة غنية من الموارد لإتقان مهارات البرمجة. تحظى Programiz بثقة أكثر من 50 مليون متحمس في جميع أنحاء العالم، وهي تعتبر رائدة في الصناعة، حيث تعمل على تمكين المتعلمين من التفوق في البرمجة. لقد فهمنا ذلك - البرمجة صعبة. ولكن مع النهج ال...
Simplilearn
simplilearn.com
أكثر من مليوني متعلم من أكثر من 150 دولة؛ 1500 فصل دراسي مباشر كل شهر، حيث أبلغ 85% من المتعلمين عن المزايا المهنية - يعد Simplilearn اليوم هو المعسكر التدريبي رقم 1 عبر الإنترنت في العالم لتعلم المهارات الرقمية. بدءًا من مسارات التعلم المتوافقة مع الأدوار والبرامج الشريكة للجامعات وحتى الدورات الم...
Brilliant
brilliant.org
تتمثل مهمة بريليانت في إلهام الأشخاص وتطويرهم لتحقيق أهدافهم في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات - شخص واحد وسؤال واحد والتزام صغير بالتعلم في كل مرة. نحن نمكن المعلمين العظماء من إلقاء الضوء على روح الرياضيات والعلوم والهندسة من خلال تجارب تعليمية تفاعلية صغيرة الحجم. تستكشف دوراتنا الق...
DataCamp
datacamp.com
ما هو DataCamp للأعمال؟ DataCamp هي المنصة المفضلة للتعرف على البيانات والذكاء الاصطناعي والتعاون من خلال البيانات وتوظيف المواهب الجاهزة للوظيفة. يعمل DataCamp for Business على تمكين مؤسستك بأكملها من خلال البيانات الحيوية ومهارات الذكاء الاصطناعي، بغض النظر عن نقطة البداية الخاصة بك. دعم فرق مكونة...
Busuu
busuu.com
انضم إلى مجتمع تعلم اللغات العالمي، واحصل على دورات لغة لممارسة القراءة والكتابة والاستماع والتحدث وتعلم لغة جديدة.
BYJU'S
byjus.com
مرحبًا بك في BYJU'S - تطبيق التعلم، أكبر برنامج تعليمي عبر الإنترنت في الهند! مزيج مثالي من دروس الفيديو الجذابة والتعلم الشخصي، تم تصميم التطبيق لمساعدة الطلاب على ممارسة المفاهيم وتعلمها وفهمها بطريقة متعمقة وسهلة الفهم.
Babbel
babbel.com
كانت شركة Babbel for Business في طليعة التدريب اللغوي للشركات منذ عام 2017، حيث تعمل كمحفز لتطوير اللغة للموظفين في مجموعة متنوعة من الصناعات. لقد اختارت أكثر من 2000 شركة في جميع أنحاء العالم شركة Babbel for Business باعتبارها حجر الزاوية في برامج التطوير المهني الخاصة بها، وتحسين التفاهم المتبادل،...
Rosetta Stone
rosettastone.com
على مدار أكثر من 30 عامًا، كنا محل ثقة لمساعدة الأشخاص حول العالم على تعلم لغات جديدة والتواصل مع بعضهم البعض. نحن نؤمن بأن كل شخص وكل سبب لتعلم لغة ما يستحق الأفضل. ستمنحك طريقة الغمر الديناميكي من Rosetta Stone وتقنية تحليل الكلام TruAccent الثقة لمواصلة المحادثات الواقعية من خلال تعليمك عبارات ذا...
Hack The Box
hackthebox.com
ملعب قرصنة ضخم. انضم إلى مجتمع القرصنة المتنامي ديناميكيًا وانتقل بمهاراتك في مجال الأمن السيبراني إلى المستوى التالي من خلال تجربة التدريب العملي الأكثر جاذبية واللعب!
Chegg
chegg.com
شركة Chegg هي شركة أمريكية لتكنولوجيا التعليم ومقرها في سانتا كلارا، كاليفورنيا. توفر خدمة تأجير الكتب المدرسية الرقمية والمادية، وحلول الكتب المدرسية، والدروس الخصوصية عبر الإنترنت، وخدمات الطلاب الأخرى. تم إطلاق الشركة في عام 2005، وبدأت التداول علنًا في بورصة نيويورك للأوراق المالية في نوفمبر 201...
O'Reilly Learning
oreilly.com
تقوم O'Reilly بمتابعة وتصفية الاتجاهات والتطورات في مجال التكنولوجيا، ومشاركة رؤى الممارسين الخبراء من خلال منصة التعلم O'Reilly. وبذلك تحصل على الإجابات التي تحتاجها لحل المشكلات الصعبة — بدءًا من سطر من التعليمات البرمجية وحتى تعلم أداة أو تقنية جديدة.
Perlego
perlego.com
مع مكتبة Perlego عبر الإنترنت للموارد والأدوات الأكاديمية، التي يثق بها الطلاب في جميع أنحاء العالم.
Memrise
memrise.com
Memrise هو تطبيق لتعلم اللغة وهو عكس تعلم الكتب المدرسية: فهو ممتع للغاية وفعال بشكل لا يصدق. قم بتنزيل Memrise لأجهزة Android أو iPhone أو الأجهزة اللوحية وابدأ التعلم مجانًا: - اختر أكثر من 20 دورة لغة رسمية أنشأها لغويون خبراء. - تعلم اللغة التي يستخدمها المتحدثون الأصليون في الحياة اليومية. - يق...
Udacity
udacity.com
Udacity، وهي جزء من Accenture، هي الشركة الرائدة في السوق في مجال تحويل المواهب - تغيير الحياة والشركات والدول من خلال خلق مواهب رقمية جاهزة للعمل. تخلص من فجوات المواهب لديك في التقنيات الرقمية مثل الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والتعلم الآلي والسحابة والأمن السيبراني والمزيد. قم بإنشاء مواهب جاهز...
Genially
genial.ly
Genially هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال الاتصال المرئي التفاعلي. استخدم Genially كأداة الكل في واحد عبر الإنترنت لإنشاء عروض تقديمية مذهلة وصور تفاعلية ورسوم بيانية وملفات واختبارات وسير ذاتية وما إلى ذلك، وإثرائها بتأثيرات التفاعلية والرسوم المتحركة في ثوانٍ. لم تعد بحاجة إلى فريق من المصممين وا...
Preply
preply.com
تقدم Preply Business للشركات دروسًا فردية عبر الإنترنت مع مدرسين لغة معتمدين. مع Preply، يمكن للموظفين اختيار المعلمين بناءً على احتياجاتهم الخاصة، والتعلم وفقًا لجدول زمني مرن والتدرب بين الدروس باستخدام مواد مخصصة. لقد قمنا ببناء فريق من المعلمين المحترفين وخبراء المنهجية لتدريب موظفيك على التحدث ...
Pluralsight
pluralsight.com
ما هو تعدد البصر؟ مع تطور صناعتك ونموذج أعمالك، فأنت بحاجة إلى حل تعليمي يساعدك على تقديم الابتكارات الرئيسية في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية. من خلال منصتنا، يمكنك تقييم القدرات التقنية لفرقك، ومواءمة التعلم مع أهداف العمل الرئيسية وسد فجوات المهارات في المجالات الحيوية مثل الذكاء الاصطناعي والس...
Scaler
scaler.com
قم بتطوير مهاراتك في البرمجة من خلال الإرشاد الشخصي 1:1 الذي يقدمه خبراء MAANG من أكاديمية Scaler. كما نقدم أيضًا مقابلات وهمية ودورات مصممة خصيصًا لمساعدتك على تولي مسؤولية حياتك المهنية.