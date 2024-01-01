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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

OpenGov هي الشركة الرائدة في مجال البرمجيات الحكومية الحديثة للمدن والمقاطعات والوكالات الحكومية في بلادنا. جدولة العرض التجريبي اليوم.

الموقع الإلكتروني: opengov.com

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